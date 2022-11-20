Настоящая КОТапульта

1970
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Если ваш котейка не любит активные игры, ленится и всячески вас игнорирует не стоит отчаиваться. Найден идеальный способ как весело провести с ним время.
Пока шерстяной всем своим видом показывает, как вы ему безразличны, берём набор резиночек и устраиваем настоящую КОТапульту.
А ваш котик любит играть или ленивая жопка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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