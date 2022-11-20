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Настоящая КОТапульта

Настоящая КОТапульта

Автор:
20 ноября 2022 13:14
Сообщество : Юмор
Метки: Катапульта   Юмор   видео   животные   игра   коты   
1970
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Если ваш котейка не любит активные игры, ленится и всячески вас игнорирует не стоит отчаиваться. Найден идеальный способ как весело провести с ним время.

Пока шерстяной всем своим видом показывает, как вы ему безразличны, берём набор резиночек и устраиваем настоящую КОТапульту.


А ваш котик любит играть или ленивая жопка?

Источник:

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Метки: Катапульта   Юмор   видео   животные   игра   коты   
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8  комментариев
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190
Stekr 2 часа назад
Терпеливый котяра, не убегает.
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4k
Горожанин 51 минуту назад
Плюс однозначно. Оригинально, ново, смешно)
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4k
SR Час назад
Ну что, хозяин... Где там твои тапки?
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37k
turyst Час назад
Месть будет жестокой...
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855
Arti 2 часа назад
Он просто замышляет коварный план мести
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
- Давай, развлекайся. Тапки твои никуда не спрячутся...
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Что только ни делают, когда делать нечего...
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