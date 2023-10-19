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Холодильник перфекциониста

Холодильник перфекциониста

Автор:
19 октября 2023 09:11
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Перфекционист   Холодильник   интересно   перфекционизм   продукты   
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Холодильник, в котором все продукты разложены по отдельным банкам и ёмкостям. Главный вопрос: где блюда с мясом и куда поставить супы?

Жаль, что всё это не съесть настолько быстро, насколько быстро оно начнёт портиться.

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Метки: Видео   Перфекционист   Холодильник   интересно   перфекционизм   продукты   
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4  комментария
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12k
Copycat 2 часа назад
это скорей реклама какая) этож сколько денег надо что бы вот так забить холодильник, да и верно подмечено что многое может начать портиться
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730
София 56 минут назад
А не гостиница ли это?
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254
ruslan d Час назад
Красота , но мытые ягоды долго не хранятся ))
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61k
pynh 2 часа назад
Красивое и бесполезное. Жрать в этом холодильнике нечего.
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Alex Chebrikov

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