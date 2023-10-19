Холодильник перфекциониста

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Холодильник, в котором все продукты разложены по отдельным банкам и ёмкостям. Главный вопрос: где блюда с мясом и куда поставить супы?
Жаль, что всё это не съесть настолько быстро, насколько быстро оно начнёт портиться.
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