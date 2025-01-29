Хотел что-то поменять в своей жизни и решил украсть деньги

Злоумышленник зашел в помещение, где располагались банкоматы, и начал наносить удары трубой по одному из них, пытаясь достать денежные средства. В этот момент мужчина был задержан прибывшими правоохранителями.



«Я хотел заработать деньги, чтобы переехать в другой город», - так мужчина объяснил мотивы совершенного преступления.



Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и с учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал.