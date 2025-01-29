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Хотел что-то поменять в своей жизни и решил украсть деньги

Хотел что-то поменять в своей жизни и решил украсть деньги

Автор:
29 января 2025 10:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кража   Мигрант   банкомат   деньги   криминал   негатив   
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67-летний гость столицы приехал на заработки. Он прогуливался по улицам Москвы, забрел на стройку, где увидел металлическую трубу, которой решил вскрыть банкомат, чтобы украсть деньги.

Злоумышленник зашел в помещение, где располагались банкоматы, и начал наносить удары трубой по одному из них, пытаясь достать денежные средства. В этот момент мужчина был задержан прибывшими правоохранителями.

«Я хотел заработать деньги, чтобы переехать в другой город», - так мужчина объяснил мотивы совершенного преступления.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и с учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал.

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Метки: Видео   Кража   Мигрант   банкомат   деньги   криминал   негатив   
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3k
Волк Час назад
Так метод рабочий или нет ? Открыл он ?
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9k
Marlboro 13 секунд назад
Фига себе.. вот точно: против лома нет према..
Обычно в новостях взрывают банкоматы. А тут ломом... круто.
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15k
Б.Касторский 19 минут назад
Заработать украв?) Интересная логика! Заработать - сделать нечто полезное, что оплачивается. На зону и жизнь поменяется.
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15k
DDR Полчаса назад
Ну хоть форму его отправят шить? А то корми его теперь дармоеда.
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13k
Vacony Час назад
Хм.. я бы наверное не открыл, надо знать как и куда дергать то ...
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3k
surgy Час назад
Знавал одного типа, провернул он кражу банкомата. Приехал в тц с тележкой, отключил банкомат от сети, зацепил тележкой и вывез фургоном. В гараже распилил болгаркой. Отжигал он по полной, но денег хватило только на пару месяцев. Закончилось все печально, его вычислили и поймали. Теперь сидит.
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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