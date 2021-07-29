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Сообщество Без кота и жизнь не та 924 поста • 384 подписчика подписаться
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Хозяйка, открывай! Кошка вернулась домой с трофеем

Хозяйка, открывай! Кошка вернулась домой с трофеем (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 11:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   доыбча   животные   коты   крыса   охота   охотник   прикол   
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Женщина сняла на видео кошку, вернувшуюся с прогулки с крысой в зубах. Животное хвасталось своим трофеем и просилось в дом, однако хозяйка не захотела пускать удачливого охотника внутрь жилища.

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Метки: видео   доыбча   животные   коты   крыса   охота   охотник   прикол   
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Жили тогда в многоэтажке на втором этаже, там был карниз вокруг всего дома. Так вот, моя кошка, когда-то, принесла половину попугая, увидела что я иду в ней, отступила, что бы наверно я попробовал ...

Через пару дней на остановке возле дома прочитал объявление "Пропал попугай ..."
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9k
Majul 6 минут назад
Кошак красава. Хозяйка если не пустила - дура.
Это же кошка, сожрет эту крысятину там где обычно ест, ну вытерла бы тряпочкой потом и все. Кошак домой добычу принес, показывает что он не бесполезен и он полноценный член прайда (в его понимании). А не пустив домой хозяйка лишний раз подтвердит, что этот кот для нее никто (в глазах кота).
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429
WadDad Полчаса назад
Недавно своего хулигана возили на дачу. Этот хвостатый упорол куда-то и не появлялся на участке. Уже вечер. Искали. Звали кушать - не купился. Отвёз своих домой. Сам вернулся на дачу. Думал буду ночевать. Пока светло ходил по товариществу - искал. Не нашёл. Решил перед ночью зарядить телефон в машине. Глянул в сторону домика, а этот гад сидит с невозмутимыми медовыми глазками у крыльца. В качестве искупления за свои грехи приволок очередную тушку мышки. Ласкался, каялся. Я верно подумал, что ему хочется пить, но как бывает у котов, что-то ему не понравилось. Стали собираться домой. Но в переноску влезать всё равно не хотел. Еле-еле затолкал. Потом всю дорогу орал в переноске. Дома прямиком на кухню и вылакал целую миску воды не обращая внимания на приставания к нему на радостях других домочадцев.
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2k
VikaR 55 минут назад
Она так старалась, принесла подкормить. Это очень высокая степень любви к хозяевам (ну или рабам). А они не поняли. Обидели кисульку. Аж слёзы навернулись.
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2k
Николай Час назад
-Короче так, я типа тебя поймал, показываю хозяйке, она вся такая "ути-пути, да ты ж моя охотница" и дает двойную порцию, тебе много не надо, а мне профит.
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9k
kaboza Час назад
у меня с утра кроты, птицы, мыши, лягухи....перед террасой, а жрут премиум корм...2 тушки прикольных, одна черна как смоль, в пт 13-го родилась, вторая как мяч футбольный окрашена, погоняло соответственное мячик-говнячик)))
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8k
Lev Asriev Час назад
Моя тоже таскает на даче. Не есть, играется до одури. Но масштабы добычи, как бы это сказать....Короче смотрите ))
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330
Андрей Ы. Час назад
Вообще то это был подарок хозяйке. От всей котячьей души. Похвалить, погладить, дать вкусняшку.
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9k
Атеист 2 часа назад
Мой черт тоже таскал пока молодой был, потом прекратил.. видать понял, не царское это дело)))
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48k
parallax 2 часа назад
Хорошая кошка. С крысой не каждый городской кот справится.
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