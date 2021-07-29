Хозяйка, открывай! Кошка вернулась домой с трофеем

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Женщина сняла на видео кошку, вернувшуюся с прогулки с крысой в зубах. Животное хвасталось своим трофеем и просилось в дом, однако хозяйка не захотела пускать удачливого охотника внутрь жилища.
Кошке ничего не оставалось, кроме как искать другое место для пиршества.
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Через пару дней на остановке возле дома прочитал объявление "Пропал попугай ..."
Это же кошка, сожрет эту крысятину там где обычно ест, ну вытерла бы тряпочкой потом и все. Кошак домой добычу принес, показывает что он не бесполезен и он полноценный член прайда (в его понимании). А не пустив домой хозяйка лишний раз подтвердит, что этот кот для нее никто (в глазах кота).