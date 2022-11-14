«Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только

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Он хотел донести до них простую мысль. Но получилось как получилось.
Сергей Викторович говорит всё по делу - как всегда. В этот раз он высказался о журналистике: о том, как эти ребята освещают события на наших границах.
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АНТИФИШКИ
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Хочется спросить с россиянчиков: - Вы реально настолько лохи, что такое хаваете?
Не надо было вообще обращать внимания на этот вброс. Пусть пресса бы раздувала его. А нам лучше бы даже неопределенными ответами как бы подтверждать этот вброс.
И какой бы был вид у этого печатного органа во время встречи Лаврова с кем-нибудь на G20?
Да и все правительство ,это эталон честности .
Может быть ...
По-другому ведь никак не получается после начала июля... Может, хоть ООН поможет?
Вот я не знаю и не хочу знать, что говорят укросми.
А он смотрит и знает что говорят в России.
Вот уж парадокс
Я этот видос утром видел, как опровержение и сразу заметил этот косяк.
Лавров это вам не кличко или зеля - тут все продумано.
Настолько обосраться, это ппц. Зашёл на телегу Шария, насколько же нелепо Машка оправдывается...
https://medialeaks.ru/1411rgg-str-lavrov-shirt/https://medialeaks.ru/1411rgg-str-lavrov-shirt/