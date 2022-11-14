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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6925 постов • 763 подписчика подписаться
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«Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только

«Западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще»: Сергей Лавров «припечатал» репортеров и не только

Автор:
14 ноября 2022 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сергей Лавров   граница   журналистика   интервью   министр   политика   
3898
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Он хотел донести до них простую мысль. Но получилось как получилось.

Сергей Викторович говорит всё по делу - как всегда. В этот раз он высказался о журналистике: о том, как эти ребята освещают события на наших границах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сергей Лавров   граница   журналистика   интервью   министр   политика   
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50  комментариев
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9k
Shtoppi 3 часа назад
Западным журнашлюшкам плевать на честность и правду. Они писали и будут всегда писать только то что им либо прикажут, либо за что заплатят. Для них, в 99,9 процентах из ста, нет других приоритетов кроме выше перечисленных.
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8k
Владлен Каракуртович Романов 36 минут назад
Прикольно, как его так просто врасплох застали. Хорошо хоть не передёргивал в этот момент...
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2k
Роман 40 минут назад
Можно в другом плеере выкладывать... не кажет(
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15k
эмосурикат прямоползающий 40 минут назад
что это за сьемки для семейного архива, конечно как журналисты к нему на виллу проберутся, только лишь вот такие особо приближенные персоны, которые даже имени не назвали
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990
2die4 49 минут назад
Сидит значит мудак с iPhone, на руке Apple Watch, на грудях имя нарика откинувшегося от передоза, и как-бы поучает о правде и "подаче" информации...
Хочется спросить с россиянчиков: - Вы реально настолько лохи, что такое хаваете?
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254
Алексей 2die4 44 минуты назад
Завидуеш что у деда есть айфон и часы?
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3k
Дмитрий 53 минуты назад
Как ник на латинице, так ЦИПСОшник
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732
Иванов Петров Сидоров 55 минут назад
Россия вечно оправдывается, постоянно.
Не надо было вообще обращать внимания на этот вброс. Пусть пресса бы раздувала его. А нам лучше бы даже неопределенными ответами как бы подтверждать этот вброс.
И какой бы был вид у этого печатного органа во время встречи Лаврова с кем-нибудь на G20?
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497
Balticum 57 минут назад
Будьте честными, как Симоньян!
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6k
Mixalych Час назад
А я вот читаю западных журналистов и поражаюсь в каком неведении живут россияне. Путин, Шойгу и Лавров все очень тяжело больны и поочереди впадают в критическое состояние. У Путина целая армия двойников. Шойгу как минимум раз в месяц отстраняется от должности. Раз в две недели в Кремле переворот и Путин уходит от власти и периодически на него совершаютсч покушения, после чего он несколько дней отсиживается в бункере. А вы говорите Российская пропаганда? Ну ну
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−4
Sultan17u Час назад
Лавров
Да и все правительство ,это эталон честности .
Может быть ...
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1k
neutrino 2 часа назад
Правду говорить легко и приятно. Вот президент Украины Владимир Зеленский приехал в российский город Херсон поднять Украинский флаг. Жители города тепло встречали президента соседнего государства.
Ссылка youtu.be
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−12
Vinsent5356 2 часа назад
Ой, чья бы корова мычала. Такой лживой пропаганды как в РФ не мог себе представить даже Геббельс. Кругом фашисты, наркоманы и загневающий запад
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3k
Александр 2 часа назад
Я смотрю в интернете так никого не смутило, что целый министр иностранных дел говорит по айфону. Б - безопасность!
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−1
Але 2 часа назад
футболка четкая
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98
ctrl Але 2 часа назад
футболка с ЛГБТ пропагандой (Basquiat)
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3k
Parus59 3 часа назад
Вот, так, припечатал, теперь они не скоро оправятся. Опять Февраль херню сморозил. Что-то у вас с "креативом" не густо, не завезли?
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