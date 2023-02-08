Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона

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Во Вьетнаме парень решил попробовать свои силы в аттракционе Данк-танк (Dunk tank). Участник аттракциона постоянно оказывался в воде и не оценил меткости парня.
Работает снайпер
Суть аттракциона в следующем. Участник кидает шарик и пытается попасть цель. Если он попадает, то парень, сидящий на балке, падает в воду.
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Аттракционом вполне может владеть его отец или он сам, нанимать девушку опять же расходы