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Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона

Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона

Автор:
08 февраля 2023 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Вьетнам   Данк-танк   Прикол   Юмор   аттракцион   в мире   видео   
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Во Вьетнаме парень решил попробовать свои силы в аттракционе Данк-танк (Dunk tank). Участник аттракциона постоянно оказывался в воде и не оценил меткости парня.

Работает снайпер

Суть аттракциона в следующем. Участник кидает шарик и пытается попасть цель. Если он попадает, то парень, сидящий на балке, падает в воду.

Источник:

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Метки: Вьетнам   Данк-танк   Прикол   Юмор   аттракцион   в мире   видео   
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18  комментариев
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3k
kleyman Час назад
Реально "замочил транса"
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701
Kra Минуту назад
Да он издевается!! Отберите у него метательный снаряд!!
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1k
Lenusya 40 минут назад
не думаю, что парень который сидит в аттракционе транс, вполне возможно что нормальный парень, просто замочить девушку лучше продаётся, чем замочить парня. В условиях тотальной бедности и безработицы, каждый вертится как может.
Аттракционом вполне может владеть его отец или он сам, нанимать девушку опять же расходы
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4k
Вячеслав 43 минуты назад
Ещё одно меткое попадание и его заставят на ней/нём жениться
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15k
Patmaz 47 минут назад
Этапять!!!
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60
Иван Сусанин 50 минут назад
[мат]
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6k
sumrаknn 55 минут назад
парень с сиськами, с париком, на работе, которая унижает даже эту мерзость. Смотреть было неприятно, поэтому не смешно.
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4k
Александр 58 минут назад
Не ну а фигли? Как у нас говорят: "Назвался груздем, полезай в кузов!"
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6k
Бу Час назад
ахаха
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27k
Ваня Час назад

Меткий турист не даёт скучать участнику аттракционаПосмотреть
Меткий турист не даёт скучать участнику аттракциона
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2
ЛогинПароль Час назад
Ну хорошо хоть не в голову.
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2
ЛогинПароль Оксид Бетона 19 минут назад
Ааа,понял.
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28k
Levyathan Час назад
Давно так не смеялся)). Ща ЛГБТ сообщество как возбудится!
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25k
Serg2001 Час назад
Это точно Вьетнам, а не Тайланд?... )
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498
Exciter Serg2001 Час назад
Там не далеко!
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21k
babuby Час назад
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