Никогда не наступайте на лужи в горах

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Дважды подумайте, прежде чем наступать на лужи в горах. Они могут оказаться не такими крошечными и неглубокими, как выглядят на первый взгляд.
Почему не стоит наступать на лужи в горах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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несколько десятков метров в глубину, сложная форма
человек пригруженных железием булькнет на дно и даже искать не будут - бесполнезно
сам проявится
лет через 100, когда эта часть ледника доползет до нижней точки, где и растает
Чувак идейный