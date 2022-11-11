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Никогда не наступайте на лужи в горах

Никогда не наступайте на лужи в горах

Автор:
11 ноября 2022 13:05
Метки: видео   глубина   гора   интересно   лужа   природа   
2395
1
1
Дважды подумайте, прежде чем наступать на лужи в горах. Они могут оказаться не такими крошечными и неглубокими, как выглядят на первый взгляд.
Почему не стоит наступать на лужи в горах.

Источник:

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Метки: видео   глубина   гора   интересно   лужа   природа   
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11  комментариев
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1k
bigkoss 2 часа назад
В городе тоже не рекомендуется
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725
Бухтей 22 минуты назад
это может оказаться трещина в леднике, залитая талой водой до краёв
несколько десятков метров в глубину, сложная форма
человек пригруженных железием булькнет на дно и даже искать не будут - бесполнезно
сам проявится
лет через 100, когда эта часть ледника доползет до нижней точки, где и растает
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17
Sata33 54 минуты назад
не зная броду ...
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9k
Nero Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
Nero Час назад
Ссылка youtu.be
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Никогда не ешьте жёлтый снег...
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4k
satra 2 часа назад
На дорогах в поворотах такая же шняга порой бывает. Разбили яму, водичкой прикрылось, а там как повезет: диск, шаровая или еще чего.
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462
Денис Веселов 2 часа назад
Дело было во времена учёбы в АлтГТУ, в курилке два парня , стоят, один рассказывает, иду говорит иду , лужица маленькая решил топнуть как в деств е, а лужица оказалась по колено,( весной дело было)). Подтояло потом подмерзло, ладно хрен бы с лужей, а говорит падаю, так ещё в дерьмо собачье, вся курилка ржала ))))
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462
Денис Веселов Roman 2 часа назад
Я в2000 уже закончил, а когда только поступил, в аудитории в окошко бывало курили))))
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Dobriy drug

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