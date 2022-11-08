8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне отвели душу в сети

В США начались промежуточные выборы в конгресс. Но на всякий случай русских хакеров обвинили во вмешательстве заблаговременно. Ну, а раз так, то чего стесняться? Напоминаем, что каждому гражданину России необходимо принять участие в выборах в США!
Товарищ, запомни,
Восьмого числа
Америка ждёт голоса от тебя.
Не дай демократам победы добиться!
Всем хакерам нужно объединиться! - призывает тг-канал "Хурма" 😄
Говорят, на Госуслугах появился новый раздел, посредством которого можно вмешаться в выборы и помочь республиканцам завоевать большинство в Конгрессе.
Вот давно пора было это сделать! А то через хакерский взлом голосовать на американских выборах сложновато:
Заходи на Госуслуги, открывай вкладку "Вмешательство в Выборы" и голосуй ZA наших! Помни, сильный президент - сильная Америка! Поэтому команда старины Байдена - это большая победа России! После голосования каждый избиратель становится участником лотереи "Миллион призов". Вы можете выиграть балалайку, ушанку, ракету и даже... видеомагнитофон! Нажми, чтобы посмотреть ролик:
Вероятность победы республиканцев в обеих палатах Конгресса (Палата представителей + Сенат) букмекеры оценивают в 65%
Если обе палаты Конгресса получат республиканцы, то:
• президент Байден до конца срока не сможет проводить свои законы через Конгресс, но за ним останется право вето.
• Республиканская же партия, вероятно, начнет продвигать наращивание инвестиций в нефтяную отрасль (нехорошо для РФ) и
• сокращение военной помощи Украине (хорошо для РФ).
А вот Украина в лице Зеленского уже заявила, что не признает выборы в США в случае победы республиканской партии!
Между тем, Зеленского спросить забыли и голосование уже шагает по стране. Первыми в выборы в США вмешались, разумеется, жители Дальнего Востока, в частности Чукотки и Камчатского края.
А мы напоминаем, что каждому гражданину России необходимо принять участие в выборах в США!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поскольку США вмешивается в наши выборы.
А все почему? Да потому что Аляска наш!!
Я проголосовал на американских выборах.
Получил американское гражданство и проголосовал.
Делов-то...