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8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне отвели душу в сети

8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне отвели душу в сети

Автор:
08 ноября 2022 23:16
Сообщество : Юмор
Метки: Конгресс США   США   Юмор   вмешательство   выборы   русские хакеры   
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В США начались промежуточные выборы в конгресс. Но на всякий случай русских хакеров обвинили во вмешательстве заблаговременно. Ну, а раз так, то чего стесняться? Напоминаем, что каждому гражданину России необходимо принять участие в выборах в США!

Товарищ, запомни,

Восьмого числа

Америка ждёт голоса от тебя.

Не дай демократам победы добиться!

Всем хакерам нужно объединиться! - призывает тг-канал "Хурма" 😄

Говорят, на Госуслугах появился новый раздел, посредством которого можно вмешаться в выборы и помочь республиканцам завоевать большинство в Конгрессе.

Вот давно пора было это сделать! А то через хакерский взлом голосовать на американских выборах сложновато:

Заходи на Госуслуги, открывай вкладку "Вмешательство в Выборы" и голосуй ZA наших! Помни, сильный президент - сильная Америка! Поэтому команда старины Байдена - это большая победа России! После голосования каждый избиратель становится участником лотереи "Миллион призов". Вы можете выиграть балалайку, ушанку, ракету и даже... видеомагнитофон! Нажми, чтобы посмотреть ролик:

Вероятность победы республиканцев в обеих палатах Конгресса (Палата представителей + Сенат) букмекеры оценивают в 65%

Если обе палаты Конгресса получат республиканцы, то:

• президент Байден до конца срока не сможет проводить свои законы через Конгресс, но за ним останется право вето.

• Республиканская же партия, вероятно, начнет продвигать наращивание инвестиций в нефтяную отрасль (нехорошо для РФ) и

• сокращение военной помощи Украине (хорошо для РФ).

А вот Украина в лице Зеленского уже заявила, что не признает выборы в США в случае победы республиканской партии!

Между тем, Зеленского спросить забыли и голосование уже шагает по стране. Первыми в выборы в США вмешались, разумеется, жители Дальнего Востока, в частности Чукотки и Камчатского края.

А мы напоминаем, что каждому гражданину России необходимо принять участие в выборах в США!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Конгресс США   США   Юмор   вмешательство   выборы   русские хакеры   
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6  комментариев
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25k
albedo 4 часа назад
Вмешательство в выборы в США это святое алаверды для России.
Поскольку США вмешивается в наши выборы.
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1k
Иван 19 минут назад
"Первыми в выборы в США вмешались, разумеется, жители Дальнего Востока, в частности Чукотки и Камчатского края."
А все почему? Да потому что Аляска наш!!
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14k
Ser 2 часа назад
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5k
Fishki_surfer 3 часа назад
>>> Напоминаем, что каждому гражданину России необходимо принять участие в выборах в США!

Я проголосовал на американских выборах.
Получил американское гражданство и проголосовал.
Делов-то...
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10k
Sasa 4 часа назад
Дошутитесь... Мечты бывают сбываются! ))))
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