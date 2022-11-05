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Новое > Видео
Скорость МКС⁠⁠

Скорость МКС⁠⁠

Автор:
05 ноября 2022 11:27
Метки: видео   космос   факты   

В видеоматериалах из космоса МКС выглядит довольно безмятежно.
Фактическая скорость, с которой она движется (7,66 километра в секунду), становится очевидной только при сопоставлении с поверхностью Земли

ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК

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39710



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10  комментариев
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118
Иннoгeнтий Час назад
Если бы станция летела в атмосфере с такой скоростью , то выглядело бы это вот так .......
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118
Иннoгeнтий Час назад
Ссылка youtu.be
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17k
Дмитрий 11 минут назад
Вспомнилось


"Мы были очень разными людьми. В опубликованном дневнике Ярослава Голованова есть свидетельство: «Губарев говорит, что Жора Гречко, который собирается с ним лететь, парень хороший, но чересчур интеллигентный“. Представляешь, он говорит мне на тренировке: "Леша, сделай, пожалуйста…“. Я ему объясняю: "… твою мать! Пока ты произнесешь свое пожалуйста“, мы же 20 километров пролетим!".

(С) Г. Гречко "От лучины до пришельцев".
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2k
Яков 21 минуту назад
Воздуха нет, сопротивления и трения нет. вот и несётся себе на здоровье как угорелая.
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91
Мирлан Дононбаев Полчаса назад
.....Ты мне лучше вот что выскажи: эроплан быстрее бегает, чем лошадь, или же лошадь быстрее?
– Глупый вопрос, – Да он когда низко летит, так вот так прямо вжжик! – и нету его, а когда высоко заберется, то медленно....
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4k
Евгений Д 44 минуты назад
1-я космическая скорость, без нее ни как, свалится
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
да она и по ночному небу летит быстро...в бинокль даже поймать толком нельзя
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32k
ACU900 2 часа назад
Нифигасе превышение, на лишиние прав тянет однозначно... Если гаишники сумеют остановить конечно. :))))
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