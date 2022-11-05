В видеоматериалах из космоса МКС выглядит довольно безмятежно.
Фактическая скорость, с которой она движется (7,66 километра в секунду), становится очевидной только при сопоставлении с поверхностью Земли
Скорость МКС
В видеоматериалах из космоса МКС выглядит довольно безмятежно.
"Мы были очень разными людьми. В опубликованном дневнике Ярослава Голованова есть свидетельство: «Губарев говорит, что Жора Гречко, который собирается с ним лететь, парень хороший, но чересчур интеллигентный“. Представляешь, он говорит мне на тренировке: "Леша, сделай, пожалуйста…“. Я ему объясняю: "… твою мать! Пока ты произнесешь свое пожалуйста“, мы же 20 километров пролетим!".
(С) Г. Гречко "От лучины до пришельцев".
– Глупый вопрос, – Да он когда низко летит, так вот так прямо вжжик! – и нету его, а когда высоко заберется, то медленно....