Доставщицу пиццы встретил необычный клиент

Во время доставки пиццы в помещение цирка на проспекте Вернадского в Москве доставщицу встретил неожиданный клиент. Камера наблюдения запечатлела выходящего из похожего на гримерку помещения артиста и удивленную женщину.
Хочется верить в правдивость происходящего на видео, но мелкие детали при просмотре указывают на постановочность. Однако ролик все равно способен вызвать улыбку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой
- Неожиданные гости в мусорном контейнере
- Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой
- Эффектный побег хомяка из тюрьмы-лабиринта
- Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...