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Доставщицу пиццы встретил необычный клиент

Доставщицу пиццы встретил необычный клиент (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   обезьяна   пицца   постановка   фейк   цирк   
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Во время доставки пиццы в помещение цирка на проспекте Вернадского в Москве доставщицу встретил неожиданный клиент. Камера наблюдения запечатлела выходящего из похожего на гримерку помещения артиста и удивленную женщину.

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Метки: Юмор   видео   животные   обезьяна   пицца   постановка   фейк   цирк   
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5  комментариев
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252
Светлана Минаенкова Час назад
Блин!))) Но кто это вообще?))
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13k
Alex Светлана Минаенкова Час назад
кавказец наверное....
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1k
Владимир 12 минут назад
Чувак даже не посмотрел сколько ему дали
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37k
Сергей 44 минуты назад
Так вот как выглядит искусственный интеллект
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5k
Majul Час назад
Магомед еду из foodband заказал, что не так то?
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