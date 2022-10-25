Неосторожный турист попрощался со своим смартфоном

197
1
1
Парень отправился на автобусную экскурсию в сафари-парк. Он решил запечатлеть львицу и высунул смартфон в окно. Одно неосторожное движение и гаджет оказался на земле.
Выходи и забирай. Я не кусаюсь
По всей видимости, парень попрощался со своим смартфоном.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачное нападение кота на хозяина из засады
- Приключения Жиробарсика
- Птица унизила любопытного кота
- Поспешишь — всех собак в округе насмешишь
- Неуклюжий пёс и водные процедуры
Новости партнёров
реклама