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Неосторожный турист попрощался со своим смартфоном

Неосторожный турист попрощался со своим смартфоном

Автор:
25 октября 2022 08:49
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   животные   львица   смартфон   фейл   
197
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Парень отправился на автобусную экскурсию в сафари-парк. Он решил запечатлеть львицу и высунул смартфон в окно. Одно неосторожное движение и гаджет оказался на земле.

Выходи и забирай. Я не кусаюсь

По всей видимости, парень попрощался со своим смартфоном.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   видео   животные   львица   смартфон   фейл   
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5  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ 50 минут назад
Зато у львицы что ни день, то новый смартфон
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47
Major Payne 18 секунд назад
На что не пойдешь,чтобы научить юных падаванов телекинезу
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4k
Frank Borman 39 минут назад
Вот так и лузишь гаджеты и девайсы. Вместо тебя их теперь юзает лайонесс.
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47
Major Payne Frank Borman 2 минуты назад
Уау!Ю спинкинг авесоме он инглишь!
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49k
dima423 39 минут назад
не русский никуя) наш бы спрыгнул шуганул льва))
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