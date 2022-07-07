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Банда розовых пятачков возвращается домой

Банда розовых пятачков возвращается домой

Автор:
07 июля 2022 12:53
Сообщество : Животные
Метки: Поросята   Юмор   видео   животные   милота   прикол   ферма   
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Женщина запечатлела небольшой эпизод из жизни животных, обитающих на её ферме. Поросята остались без присмотра и побежали навстречу приключениям. Фермерше пришлось гнать их обратно к матери.

Сбежать не получилось

Банде розовых пятачков не удалось скрыться от хозяйки.

Источник:

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Метки: Поросята   Юмор   видео   животные   милота   прикол   ферма   
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10  комментариев
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171
ghor Час назад
Какая красивая фермерша!
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4k
foggen2 Полчаса назад
Настоящая Хозяйка!)
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69k
Доктор Джонс Полчаса назад
Бешенцы возвращаются из Польши?
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188
Сергей Полчаса назад
Поразило отсутствие мата. + однозначно.
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1k
Алексей Гулевич 45 минут назад
им бы ворсика и вылитые дикие ))
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10k
Hunson Abadeer 52 минуты назад
милашки
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21k
Serg2001 Час назад
Милота зашкаливает, если бы не одно но... Как на самом деле их видит хозяйка:
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