Банда розовых пятачков возвращается домой

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Женщина запечатлела небольшой эпизод из жизни животных, обитающих на её ферме. Поросята остались без присмотра и побежали навстречу приключениям. Фермерше пришлось гнать их обратно к матери.
Сбежать не получилось
Банде розовых пятачков не удалось скрыться от хозяйки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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