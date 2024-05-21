Урок биологии в тюменской школе

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Ученики одной из тюменских школ обратили внимание на женщину в доме напротив, решившую позагорать на подоконнике своей квартиры. Учительнице пришлось сделать незнакомке замечание.
Жительница Тюмени устроила на своем подоконнике импровизированный пляж.
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