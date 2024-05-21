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Урок биологии в тюменской школе

Урок биологии в тюменской школе

Автор:
21 мая 2024 11:51
Метки: Видео   Тюмень   загар   ученики   школа   школьник   
1583
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Ученики одной из тюменских школ обратили внимание на женщину в доме напротив, решившую позагорать на подоконнике своей квартиры. Учительнице пришлось сделать незнакомке замечание.

Жительница Тюмени устроила на своем подоконнике импровизированный пляж.

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Метки: Видео   Тюмень   загар   ученики   школа   школьник   
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8  комментариев
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5k
Владимир Час назад
урок анатомии.наглядное пособие.
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4k
Колян 9 минут назад
Школа, школа, я скучаю!
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5k
Serj81 19 минут назад
Чет так и не понял, тема сисек раскрыта или нет? Не совсем понятно
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13k
Krapiv 23 минуты назад
Когда-то было дорой традицией - носить с собой в школу рогатку. Вот тут бы и пригодилась
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32k
AzuveR Час назад
Сиськи закрыла,в трусах, не привлекала внимания и у себя дома,что не так ?. Если бы учительница не обратила на неё внимания ,не было бы и кипиша.
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Вот это я понимаю школа
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3970 постов (3966 в горячем)

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