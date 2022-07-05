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Сурикат приходит в ярость, когда видит веник

Сурикат приходит в ярость, когда видит веник

Автор:
05 июля 2022 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   веник   видео   животные   неожиданно   прикол   сурикат   
841
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Женщина запечатлела, как ведёт себя её питомец сурикат, когда видит неподалеку веник. Животное теряет самообладание и атакует полезный в хозяйстве предмет.
Сурикат, который ненавидит веник. Похоже, что у животного с ним давние счёты.

Источник:

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Метки: Реакция   веник   видео   животные   неожиданно   прикол   сурикат   
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5  комментариев
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10k
Владимир Час назад
Этот енот тоже "веник" (метлу) не любит..
Ссылка youtu.be
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15k
Вася 59 минут назад
Ссылка coub.com
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
А у меня кот обходит веник за версту. Почему - понятия не имею.
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
гоняли его этим веником, вот он и реагирует на него так...
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2k
Макар 2 часа назад
Боевой сурикат :)
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