Сурикат приходит в ярость, когда видит веник

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Женщина запечатлела, как ведёт себя её питомец сурикат, когда видит неподалеку веник. Животное теряет самообладание и атакует полезный в хозяйстве предмет.
Сурикат, который ненавидит веник. Похоже, что у животного с ним давние счёты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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