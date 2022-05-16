Кусай своих, чтоб чужие боялись

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Пёс необычным образом отреагировал на конфликтную ситуацию с участием другой собакой. Он не стал вступать в схватку с конкурентом и высвободил накопившуюся злобу иным образом.
Неожиданное окончание собачьего конфликта
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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