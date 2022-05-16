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Кусай своих, чтоб чужие боялись

Кусай своих, чтоб чужие боялись

Автор:
16 мая 2022 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   неожиданно   прикол   собака   
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Пёс необычным образом отреагировал на конфликтную ситуацию с участием другой собакой. Он не стал вступать в схватку с конкурентом и высвободил накопившуюся злобу иным образом.

Неожиданное окончание собачьего конфликта

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   неожиданно   прикол   собака   
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2  комментария
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6k
pilgrimnl Час назад
японцы, что с них взять
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57
eutace 8 минут назад
так ведут себя многие бабы
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