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Сообщество Без кота и жизнь не та 1323 поста • 436 подписчиков подписаться
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Взгляд кошки, которой запретили брать со стола мясо

Взгляд кошки, которой запретили брать со стола мясо

Автор:
09 июня 2022 12:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   животные   кошка   мясо   прикол   
1612
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Женщина решила показать, какая послушная у неё кошка. Хозяйка расположила перед питомцем доску с кусками мяса, запретила их трогать и ушла.
Перед мордой кошки поставили доску с мясом, которое нельзя трогать. Только посмотрите на взгляд животного!

Источник:

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Метки: Реакция   видео   животные   кошка   мясо   прикол   
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16  комментариев
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83k
Павел Час назад
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5k
Дмитрий 17 минут назад
Ж. Жестокость!
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91k
sapér Vodička 20 минут назад
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10k
ScorpionDS 22 минуты назад
При моей кошке стол для гостей накрывали, гости возмущаются, что она может залезть, но мы были в ней уверены. На кухонный стол она знала, что никогда нельзя лезть, на остальные мы разрешали, но если она видела, что там стоит еда, сразу спрыгивала.

Сейчас у меня живет кошка, чужая, она просто есть только корм, так что проблемы тоже нет.
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14k
Сергей Полчаса назад
У меня овчарка была, кобель. Дрессированный, ОКД и ЗКС. И когда я сидел за столом и обедал, то он рядом садился, смотрел на меня такими глазами!!! Хотя только что от своей посудины и съел половину 5-литровой кастрюли!!! Через какое-то время у него начинали течь слюни, прямо до пола! И вот в конце он с тяжелым вздохом клал голову мне на колени и все слюни оказывались у меня на штанах!:))
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Кошка и команда "нельзя" совместимы только в присутствии хозяина.
Стоит отойти на пару секунд, и мяса на столе уже будет не в таком количестве.
===
А вы уверены что хозяйка УШЛА с кухни?
Вдруг она стоит с большим тапком напротив кошки, всего лишь вышла из кадра...
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165
Миха ♚ Мрачный Жнец ♚ 56 минут назад
ушла, ушла! если бы не ушла, то кошка обязательно на неё взглянула!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
68k
14k
Александр 2 часа назад
Наши коты тоже воспитанные)
Можно оставить на столе мясо и они не тронут.
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94k
TapokSudby 2 часа назад
Какая воспитанная кошечка! В восхищении.
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2k
Copycat 2 часа назад
Молодцы) в конце таки вознаградили ктятю за дисциплинированность)
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