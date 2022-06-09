Взгляд кошки, которой запретили брать со стола мясо

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Женщина решила показать, какая послушная у неё кошка. Хозяйка расположила перед питомцем доску с кусками мяса, запретила их трогать и ушла.
Перед мордой кошки поставили доску с мясом, которое нельзя трогать. Только посмотрите на взгляд животного!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сейчас у меня живет кошка, чужая, она просто есть только корм, так что проблемы тоже нет.
Стоит отойти на пару секунд, и мяса на столе уже будет не в таком количестве.
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А вы уверены что хозяйка УШЛА с кухни?
Вдруг она стоит с большим тапком напротив кошки, всего лишь вышла из кадра...
Можно оставить на столе мясо и они не тронут.
Верю...
Мой спокойно спит и не смотрит на стол с мясом, начинает просить только когда мясо начинают разрезать.