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Джаггернаут: грозный новозеландский регбист

Джаггернаут: грозный новозеландский регбист

Автор:
13 октября 2022 08:14
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   люди   регби   регбист   спортсмен   
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Бывший новозеландский регбист Яфета Палеаэсина умел оставаться неуловимым для своих противников. Спортсмен легко обходил и пробивал защиту игроков команды соперника.
Когда ты наполовину человек, наполовину поезд.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   люди   регби   регбист   спортсмен   
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5  комментариев
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3k
Deniss Час назад
силен
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27k
Levyathan Полчаса назад
У него самоанское происхождение. Для самоанцев такие быки не редкость, один Дуейн Рок, чего стоит. Многие считают, что они вырастают такими здоровыми из-за еды, их основной рацион всегда состоял из морепродуктов и зеленых растений. Я же думаю, что тут еще сказался естественный отбор. Многовековые войны между племенами не давали шансов слабакам размножаться.
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GROMOZEKA Час назад
Быстро его поломают и будет на скамейке сидеть
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