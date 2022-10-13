Джаггернаут: грозный новозеландский регбист

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Бывший новозеландский регбист Яфета Палеаэсина умел оставаться неуловимым для своих противников. Спортсмен легко обходил и пробивал защиту игроков команды соперника.
Когда ты наполовину человек, наполовину поезд.
Источник:
АНТИФИШКИ
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