Крохотный котёнок учится прыгать

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Умилительные кадры, главным героем которых является маленький котёнок. Пушистый непоседа учится прыгать, но пока что не всё выходит гладко. Впрочем, очень скоро он вырастет и сможет совершать сложные и грациозные прыжки.
Я не лев, я только учусь
У юного хищника ещё всё впереди. Готовьте ваши мимиметры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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