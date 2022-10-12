Крохотный котёнок учится прыгать

Умилительные кадры, главным героем которых является маленький котёнок. Пушистый непоседа учится прыгать, но пока что не всё выходит гладко. Впрочем, очень скоро он вырастет и сможет совершать сложные и грациозные прыжки.

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Я не лев, я только учусь У юного хищника ещё всё впереди. Готовьте ваши мимиметры.