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Сообщество Без кота и жизнь не та 1423 поста • 450 подписчиков подписаться
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Крохотный котёнок учится прыгать

Крохотный котёнок учится прыгать

Автор:
12 октября 2022 10:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   добро   животные   коты   котёнок   милота   прыжок   
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Умилительные кадры, главным героем которых является маленький котёнок. Пушистый непоседа учится прыгать, но пока что не всё выходит гладко. Впрочем, очень скоро он вырастет и сможет совершать сложные и грациозные прыжки.

Я не лев, я только учусь

У юного хищника ещё всё впереди. Готовьте ваши мимиметры.

Источник:

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Метки: видео   добро   животные   коты   котёнок   милота   прыжок   
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