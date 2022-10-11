Розыгрыш, от которого может стать не по себе

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Парень решил подшутить над своей родственницей с помощью гигантского игрушечного паука. Он прикрепил игрушку к стене и стал ждать появление женщины.
Мама была "рада". А если сердце слабое?
Источник:
АНТИФИШКИ
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