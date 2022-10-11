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Розыгрыш, от которого может стать не по себе

Розыгрыш, от которого может стать не по себе

Автор:
11 октября 2022 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   женщина   паук   розыгрыш   
1364
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Парень решил подшутить над своей родственницей с помощью гигантского игрушечного паука. Он прикрепил игрушку к стене и стал ждать появление женщины.
Мама была "рада". А если сердце слабое?

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   женщина   паук   розыгрыш   
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19  комментариев
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70k
Доктор Джонс Час назад
Никуя не смешно... А если инфаркт? Женщина-то уже не молодая...
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51k
smakido Минуту назад
В случае слабого сердца у тети прокурор тоже может "пошутить" по срокам !
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3k
WELL 6 минут назад
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1k
Фрол 7 минут назад
А если не выдержит сердечко?
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2k
SHAGREEN 15 минут назад
Видно у тёти наследство солидное.
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6k
Zhora Полчаса назад
Нельзя так ! Кондратий хватить может. А это уже не шутки будут
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20k
Killgrave Полчаса назад
Эпично лапой за рот орущей тетки зацепился.
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1k
Алексей Полчаса назад
Если сердце слабое, то аудитория увеличивается и он сможет рассказать и показать эту шутку и судье, и присяжным, и сокамерникам.
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32k
ACU900 36 минут назад
Где такого паука преобрести можно? Я бы так над своей бывшей подшутил...
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17k
Алексей Теуш 41 минуту назад
Я бы после такого открыл ТД "Все виды кирпича".
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1k
Вадим В. Новоженов 41 минуту назад
Да тут и сам Арнольд Шварценеггер даже, когда он был в зените молодости, выдавил бы из себя австрийский крендель с подливкой .
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1k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Да он там че, совсем е.банулся? Я, даже, только глядя видео, помер со страху! А потом ещё и обосрался!
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98
Аврашалом Маркович 43 минуты назад
Парень хочет либо наследство либо детдом
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137
Sata33 47 минут назад
я бы до Урала сиганул ...
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14k
ss 50 минут назад
Из раздела "Шутки слабоумных".
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49k
dima423 Час назад
жесть какая то)))
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9k
Игорь Час назад
ага-ага
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59k
pynh Час назад
Привет детдом?
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