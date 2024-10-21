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Военный прекрасно пародирует Жириновского

Военный прекрасно пародирует Жириновского

Автор:
21 октября 2024 07:23
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   военнослужащий   военный   жириновский   пародия   
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Военнослужащий мастерски копирует манеру речи, жесты и голос известного советского и российского политического деятеля Владимира Вольфовича Жириновского.

Жириновский не умер, он просто сменил род деятельности.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   военнослужащий   военный   жириновский   пародия   
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29  комментариев
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476
TradeMoney 3 месяца назад
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3k
brrr 3 месяца назад
А что он Ленина мусором обозвал? Или такой-же нацик как кокларейхе?
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17k
Андрей 3 месяца назад
Талантище!!!
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16k
Объект реальности 3 месяца назад
красавчег
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1k
korsar 3 месяца назад
больше на шуру каретного похож
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2k
Аарон Чупа 3 месяца назад
Молодец! Разгружает парней. Не зря артисты ездили на фронт.
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2k
Аарон Чупа 3 месяца назад
Реинкарнация))
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9k
Влад 3 месяца назад
талантище!!!
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20k
Toxictofa 3 месяца назад
А внатуре похож!)))
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9k
alex 3 месяца назад
Медведь не тупое животное, а вот Медведев-тупое животное
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846
ефим филькин 3 месяца назад
Классная имитация. Есть у мужика жилка талану.
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15k
VedSpec 3 месяца назад
Аж ностальгия..
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15k
VedSpec 3 месяца назад
Хорошо получается))) Как настоящий...
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12k
Сергей Попов 3 месяца назад
Челу бы историю подучить. Коммунисты (большевики) не имеют отношения к расстрелу царя вообще-то. А так в целом норм.
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44k
Сергей 3 месяца назад
Молодец мужик, на фронте без юмора нельзя!
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14k
Copycat 3 месяца назад
есть сайт character ai по моему там можно открыть чат с тем или иным человеком известным и либо текстом либо аудиочатом поговорить, Вольфыч там тоже есть) и довольно не плохо шпарит

ну так развлечение на один вечер конечно
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3k
Алик 3 месяца назад
Живите мужики!)
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24k
BiZ 3 месяца назад
это совсем несложно
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238k
Игорь 3 месяца назад
Класс!!!!
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174k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 месяца назад
ту бы обыграл ситуэйшн...где про сранного ковбоя ДЖОРДЖА)
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69k
Бука Сyка Димка 3 месяца назад
Позывной Артист?)) Или Жирик?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4226 постов (4062 в горячем)

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