Военный прекрасно пародирует Жириновского

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Военнослужащий мастерски копирует манеру речи, жесты и голос известного советского и российского политического деятеля Владимира Вольфовича Жириновского.
Жириновский не умер, он просто сменил род деятельности.
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Исполком Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов разве не большевики возглавляли?
Больше либерастов читаем, они много чего пишут.
Уралсовет, возглавляемый левыми эсерами и левыми большевиками, принимает решение о расстреле царской семьи. Если бы Ленин в это время пытался отдать им распоряжение расстрелять царскую семью, скорее всего, Уралсовет как раз таки, наоборот, отказался бы это делать. Почему? Потому что Уралсовет возглавляли те люди, которые в это время были противниками большевиков, противниками Ленина, это были те люди, которые пытались отстранить большевиков от власти, считая их недостаточно революционными. И вот эти люди и принимали решение о расстреле царской семьи
ну так развлечение на один вечер конечно