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Как починить светодиодную лампочку за считанные секунды

Как починить светодиодную лампочку за считанные секунды

Автор:
05 октября 2022 08:20
Метки: видео   лампочка   полезно   ремонт   ремонт лампочки   светодиодная лампочка   своими руками   
1658
1
1
Обычно лампочка выходит из строя, когда сгорел всего один светодиод. Чтобы отремонтировать такую лампочку, не понадобится даже паяльник.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   лампочка   полезно   ремонт   ремонт лампочки   светодиодная лампочка   своими руками   
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22  комментария
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3k
Али 4 часа назад
Вот только после этого лампочка проживет весьма недолго. На оставшихся светодиодах будет сидеть повышенное напряжение, что кратно сократит срок их службы (вплоть до нескольких часов).
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4k
bumtester 10 минут назад
В половине случаев светодиодные лампы "перегорают" из-за вышедшего из строя конденсатора.
Перепаивание конденсатора помогает. Иногда 1-2 года добавляло к сроку службы лампы.
Но сейчас чаще перегорают именно светодиоды.
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−44
eex 2 часа назад
Все верно, можно и углем намазать. Так как, что уголь что графит являются аллотропами углерода и действуют как проводник. Но исключая из цепи одно сопротивление в виде светодиода мы повышаем нагрузку на цепь, а соответственно на остальные светодиоды.
Так же тонкий слой графита будет нагреваться и со временем цепь разомкнеться. Т.е. такой себе сомнительный ремонт - лампочка проработает от силы - пару часов.
Тут нужно либо впаять новый светодиод либо заменить его небольшим сопростивлением. А учитывая копеечную стоимость таких ламп - купить новую и перестать страдать ...
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7k
ron 2 часа назад
Молодой ученик спрашивает мастера в компьютерном сервисе:
- Учитель, зачем вы по телефону людям рассказываете, как починить их принтер? Так у нас совсем не будет заказов!
- Молодой ты еще, не понимаешь! После их ремонта у нас заказов еще больше!
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
я как то разобрал лампочку,и понял что она одноразовая,на пластинке с диодами кондёр от прикосновения тупо отвалился(в зажиме был), контакты слабые,корпус рассыпался нафиг...ой фигня короче. а не лампочка.
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9k
Ф Ив 3 часа назад
Чинил я лампочку подобным способом (только не с помощью графита, а с помощью припоя), пару месяцев проработала. Не думаю, что овчинка стоит выделки, если есть возможность пойти и купить новую, но если срочно нужна лампочка, а возможности прямо сейчас купить нет, то почему бы и нет.
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21k
SolomonA 3 часа назад
"Как починить светодиодную лампочку за считанные секунды".... на считанные минуты...
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8k
hairov 3 часа назад
Гореть будет. Часа 2 примерно
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111
Sata33 hairov 2 часа назад
ну иногда этого достаточно ...
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16k
Топпер Харли 4 часа назад
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12k
Antique computer 4 часа назад
Приз за голос и манеру изложения.
Так и хочется сказать - "в рот мне ноги" !
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