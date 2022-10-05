Как починить светодиодную лампочку за считанные секунды

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Обычно лампочка выходит из строя, когда сгорел всего один светодиод. Чтобы отремонтировать такую лампочку, не понадобится даже паяльник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Перепаивание конденсатора помогает. Иногда 1-2 года добавляло к сроку службы лампы.
Но сейчас чаще перегорают именно светодиоды.
Так же тонкий слой графита будет нагреваться и со временем цепь разомкнеться. Т.е. такой себе сомнительный ремонт - лампочка проработает от силы - пару часов.
Тут нужно либо впаять новый светодиод либо заменить его небольшим сопростивлением. А учитывая копеечную стоимость таких ламп - купить новую и перестать страдать ...
- Учитель, зачем вы по телефону людям рассказываете, как починить их принтер? Так у нас совсем не будет заказов!
- Молодой ты еще, не понимаешь! После их ремонта у нас заказов еще больше!
Так и хочется сказать - "в рот мне ноги" !