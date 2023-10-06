Да что вы знаете о моделизме!

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Китаец за два года построил плавающую модель авианосца тип 003 «Фуцзянь» длиной 10 метров с палубными самолетами.
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Ему еще пару операторов для самолетов надо посадить, и можно классные бои устраивать.
У меня во дворе один тип на каждое 9 мая свой шевроле реззо в танк превращает с помощью фанеры и трубы пвх.