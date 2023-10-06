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Да что вы знаете о моделизме!

Да что вы знаете о моделизме!

Автор:
06 октября 2023 10:49
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   круто   моделизм   плавающую модель авианосца   своими руками   сделай сам   фуцзянь   
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Китаец за два года построил плавающую модель авианосца тип 003 «Фуцзянь» длиной 10 метров с палубными самолетами.

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Метки: Видео   круто   моделизм   плавающую модель авианосца   своими руками   сделай сам   фуцзянь   
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6  комментариев
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13k
Кыся 51 минуту назад
Нихрена себе моделька! Круто! Интересно, на основе чего она сделана и во сколько обошлась?
Ему еще пару операторов для самолетов надо посадить, и можно классные бои устраивать.
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1k
Kra 3 минуты назад
вот это круто!
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9k
Oleg 8 минут назад
это не моделизм, это современный дебилизм ака покупка скинов в игрушках. моделизм - это детализация, внимание к мелочам, а здесь на катер натянули новый "скин" и всё. Самолётики с рогатки запускаются... хз, по мне, так херь.
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2k
Alex 21 минуту назад
Да чё он там построил! Обшил просто катер двухместный пластиком или еще чем-то и всё
У меня во дворе один тип на каждое 9 мая свой шевроле реззо в танк превращает с помощью фанеры и трубы пвх.
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1k
Катрин Полчаса назад
думаю, это при каком-нибудь китайском НИИ такую штуку сделали
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