"Пилят и пилят": мэр Воркуты рассказал о причинах, по которым добровольцы идут в военкомат

Не все из добровольцев, пришедших в военкомат, чтобы уйти в зону СВО, сделали это по велению сердца. Некоторые - от безысходности. Мэр Воркуты уверен, что 10% из таких - просто не в ладах с женами.
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников предостерегает женщин: будут пилить мужей - они уйдут добровольцами в зону СВО.
Чиновник утверждает, что таких - около 10%. «Как вы будете создавать им тыл, так они и будут себя чувствовать», - сказал Шапошников.
Кстати, возможно, мэр не так уж и ошибается. Только недавно мы писали о священнике, отце шестерых детей, который тоже решил уйти на Донбасс. Беглеца тогда нашли и вернули домой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Наблюдая за женщинами я все больше склоняюсь к мысли что у них та же поговорка, но добавляют слово «мозги»
Так что дровами быть вовсе не обязательно…
У меня перед глазами яркий пример моей сестры и ее мужа. Сейчас он ушёл и я его даже осудить не могу. Детей поднял, хозяйство содержал в идеальном порядке, работал. 30 лет почти терпел, а сейчас живут раздельно.
https://russian7.ru/post/v-gosdume-otozvali-zakonoproekt-o-raz/https://russian7.ru/post/v-gosdume-otozvali-zakonoproekt-o-raz/
Не реклама, просто как раз именно об этом.
Ох-енная логика.
Если смерти, то мгновенной, если раны - чтоб ты сдох.
Просраться иди в туалет, а не в интернет.