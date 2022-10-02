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"Пилят и пилят": мэр Воркуты рассказал о причинах, по которым добровольцы идут в военкомат

"Пилят и пилят": мэр Воркуты рассказал о причинах, по которым добровольцы идут в военкомат

Автор:
02 октября 2022 10:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Шапошников   Военный билет   Воркута   видео   военкомат   добровольцы   мобилизация   повестка   сво   
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Не все из добровольцев, пришедших в военкомат, чтобы уйти в зону СВО, сделали это по велению сердца. Некоторые - от безысходности. Мэр Воркуты уверен, что 10% из таких - просто не в ладах с женами.

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников предостерегает женщин: будут пилить мужей - они уйдут добровольцами в зону СВО.

Чиновник утверждает, что таких - около 10%. «Как вы будете создавать им тыл, так они и будут себя чувствовать», - сказал Шапошников.


Кстати, возможно, мэр не так уж и ошибается. Только недавно мы писали о священнике, отце шестерых детей, который тоже решил уйти на Донбасс. Беглеца тогда нашли и вернули домой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Шапошников   Военный билет   Воркута   видео   военкомат   добровольцы   мобилизация   повестка   сво   
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163  комментария
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7k
Shtoppi 15 часов назад
Типа бабы задолбали так, что мужикам абы куда, хоть на войну, лишь бы свалить? Хм... Интересно...
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7k
Siddis 2 часа назад
У меня товарищ ушёл месяц назад, ему 47 лет и трое детей от 4х до 18ти лет, в семье сложности, а теперь вот и мобилизация
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2k
Autumn2015 2 часа назад
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2k
Autumn2015 3 часа назад
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869
Сергей 3 часа назад
Странный народ терпит в лучшем случае кухарку, а так многие и готовят не умеют только по кафе ходят. Спрашивается зачем? Да если в организме не исправляемые проблемы, тело хочет самоуничтожится, и главное что это в голове.
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6k
Джордж. Вашингтон. 6 часов назад
А остальные 90% просто считают, что там лучше, чем в Воркуте...
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6k
пирожок 7 часов назад
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544
kolobok263 7 часов назад
денег не будет:

https://russian7.ru/post/v-gosdume-otozvali-zakonoproekt-o-raz/https://russian7.ru/post/v-gosdume-otozvali-zakonoproekt-o-raz/
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11k
Трив 8 часов назад
А я вам объясню, почему "пилят". На эту тему как раз хорошо рассказано
Ссылка www.youtube.com

Не реклама, просто как раз именно об этом.
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1k
emporio_ss 9 часов назад
круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, душа тонущая в «океане сансары»
Ссылка coub.com
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119k
arek14 9 часов назад
Из-за проблем в семье надо идти убивать людей?
Ох-енная логика.
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20k
homerchik 9 часов назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−10
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−60
Max 11 часов назад
Чинуша болтливый попался. Теперь все будут думать, что бабы виноваты! Кстати, о каком фронте он говорит, если идет СВО?
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6k
Нестерин Сергей 11 часов назад
А мож не бабы пилят? Мож на "гражданке" безнадёга и гиблуха?
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1k
Victor Chromov 12 часов назад
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−43
Комментарий удален. Причина: флуд
−43
4k
Компьютер DELL монитором 12 часов назад
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−43
17k
scorpick 12 часов назад
Какая мерзостная ложь. Всё по Геббельсу.
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