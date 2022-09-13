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Автомобилист, перешагнувший заветный рубеж

Автомобилист, перешагнувший заветный рубеж

Автор:
13 сентября 2022 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   автомобилист   видео   одометр   прикол   счетчик   
699
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Автолюбитель похвастался солидной цифрой на своём одометре. У мужчины Chevrolet El Camino SS 1985 года.
Поздравляю, у вас новый автомобиль 😄

Источник:

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Метки: Юмор   автомобилист   видео   одометр   прикол   счетчик   
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19  комментариев
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12k
Кыся 4 часа назад
Так у него уже не первый раз новый автомобиль. Там же всего сто тысяч предел, пусть даже миль. Это ж не миллион, как на европейских одометрах.
P.S. у меня на Скании второй круг, полтора миллиона.
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34k
turyst 14 минут назад
Пф-ф! Всего 100000.
У меня первые Жигули, больше двадцати лет назад, так же "обнулились". Причём я не уверен, что это было первый круг.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 18 минут назад
Chevrolet El Camino SS 1985
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31k
MatveiVainrub Час назад
Обнулился )(уй-ли ...
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1k
emporio_ss 3 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Шапкин 3 часа назад
Сто тысяч? Это едва прошёл обкатку.
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856
ChePaev 3 часа назад
у меня батя так раз семь хвастался, когда у него при СССР была ВАЗ 2107))) Там на одометре десять тысяч и обнуление)))
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95
gh0st ChePaev 2 часа назад
Только не 10 000, а 99 000 - потом 00 000, малость вы попутали
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95
gh0st ChePaev 2 часа назад
вернее 99 999, сам запутался)
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5k
Заур 3 часа назад
А что за второй счетчик снизу?
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10k
Sasa 4 часа назад
Скрутил счетчик.
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5k
fin4all 4 часа назад
ну 100 000 миль (161000 км) это немного. вот когда 6 значный одометр переваливает. это да! А когда три!!!
Ссылка youtu.be
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215
Serega Tim 5 часов назад
как жизнь прожил, с чистого листа.....
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