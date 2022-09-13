Автомобилист, перешагнувший заветный рубеж

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Автолюбитель похвастался солидной цифрой на своём одометре. У мужчины Chevrolet El Camino SS 1985 года.
Поздравляю, у вас новый автомобиль 😄
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. у меня на Скании второй круг, полтора миллиона.
У меня первые Жигули, больше двадцати лет назад, так же "обнулились". Причём я не уверен, что это было первый круг.