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93-летняя бабушка чистит снег и заряжает своим примером соседей

93-летняя бабушка чистит снег и заряжает своим примером соседей

Автор:
17 декабря 2023 09:59
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   бабушка   добро   зима   люди   позитив   снег   чистка снега   
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Пока одни жалуются на снежную зиму, другие берут в руки лопаты. Пример — Екатерина Тихонова из Задонска, которая летом занимается цветами, а зимой вооружается лопатой и чистит снег не только у себя, но и у соседей.

Женщина пережила трудные годы войны, вместе с матерью пять месяцев была в концлагере. Сейчас она ни перед чем не остановится.

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Метки: Видео   бабушка   добро   зима   люди   позитив   снег   чистка снега   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Несовременная бабушка. Запилила бы пост, про плохую очистку снега или, лучше всего, на "Прямую линию" бы прорвалась, а она берёт лопату и чистит, берёт лопату и чистит... Каменный век!
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142
Эрик Картман Полчаса назад
Дай Бог здоровья и долголетия. Бабушка знает что нужно двигаться, а не жалобы строчить.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 45 минут назад
Сегодня пошел откапывать машину, вернулся домой как в детстве.....весь мокрый, в сосульках и в снегу по пояс.
Сейчас всё сохнет на батарее...))
(мама ругалась))
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534
vozmez_die Час назад
Никто не "чистит снег"!!! Хули его чистить??? Чистят дороги и тротуары!.. ОТ снега.
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