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После первого дня в качалке

После первого дня в качалке (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   магазин   тележка   
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Один из посетителей магазина запечатлел мужчину, который необычным образом держал продуктовую тележку. Возможно так он решил проблему четвертого колеса, которое часто оказывается нерабочим.

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Метки: Юмор   видео   магазин   тележка   
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Перст Указующий 2 часа назад
Обыкновенный осьминог охотится в сумерках. Крабы, раки и двустворчатые моллюски предпочтительны, хотя осьминог ест практически все, что может поймать. Он может менять цвет, чтобы сливаться с окружающей средой, и способен прыгать на любую неосторожную добычу, которая попадает на его пути. Клювом он способен пробивать раковины моллюсков. Обучающие эксперименты показали, что обыкновенный осьминог может различать яркость, размер, форму и горизонтальную или вертикальную ориентацию предметов. А в посте просто долбо*б.
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7k
Миха 13 минут назад
https://pikabu.ru/story/sindrom_voobrazhaemoy_shirokoy_spinyi__kak_vyiglyadit_4111307https://pikabu.ru/story/sindrom_voobrazhaemoy_shirokoy_spinyi__kak_vyiglyadit_4111307

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27k
Игорь 2 часа назад
Да походу это в каком-либо Чуркистане. У них до сих пор ещё действуют ложные представления о том как суровый горец должен ВЫГЛЯДЕТЬ крутым.
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