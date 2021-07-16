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Один из посетителей магазина запечатлел мужчину, который необычным образом держал продуктовую тележку. Возможно так он решил проблему четвертого колеса, которое часто оказывается нерабочим.
А может быть он хотел взять корзину, а остались только тележки?
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