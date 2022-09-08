"Вы же хотели, чтобы с вами обращались как с мужчинами!": права феминисток на примере "Титаника"

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Феминистки настаивают на том, чтобы у женщин и мужчин были равные права. Правда, при этом скорее всего не задумываются о ситуациях, в которых представительницы прекрасного пола имеют неоспоримые преимущества.
Что могло бы происходить на тонущем "Титанике", если пассажирки лайнера объявили себя феминистками? Ответ очевиден.
Источник:
Интересно, как могли бы феминистки прокомментировать это видео?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда феминистки говорят о равноправии они имеют ввиду распределение ништяков, а не обязанности. Если бы феминистки хотели равноправия в буквальном смысле этого слова то они бы уже давно появились бы среди шахтеров, сварщиков, пожарных и не в единичных случаях а примерно в тех же пропорциях как мужчины/женщины.
я рисую, я тебя рисую, кончились чернила,
сука, у меня...
чтож ты падла, жирная такая, жирная такая,
старая свинья)