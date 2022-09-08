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"Вы же хотели, чтобы с вами обращались как с мужчинами!": права феминисток на примере "Титаника"

"Вы же хотели, чтобы с вами обращались как с мужчинами!": права феминисток на примере "Титаника"

Автор:
08 сентября 2022 12:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   права женщин   равноправие   титаник   феминизм   феминистки   
935
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Феминистки настаивают на том, чтобы у женщин и мужчин были равные права. Правда, при этом скорее всего не задумываются о ситуациях, в которых представительницы прекрасного пола имеют неоспоримые преимущества.

Что могло бы происходить на тонущем "Титанике", если пассажирки лайнера объявили себя феминистками? Ответ очевиден.


Интересно, как могли бы феминистки прокомментировать это видео?

Источник:

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Метки: видео   права женщин   равноправие   титаник   феминизм   феминистки   
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14  комментариев
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3k
Гур 20 минут назад
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10k
*Сергей* 8 минут назад
Хорош прикалываться...
Когда феминистки говорят о равноправии они имеют ввиду распределение ништяков, а не обязанности. Если бы феминистки хотели равноправия в буквальном смысле этого слова то они бы уже давно появились бы среди шахтеров, сварщиков, пожарных и не в единичных случаях а примерно в тех же пропорциях как мужчины/женщины.
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87k
Феофан 13 минут назад
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735k
А.Берестенко Полчаса назад
Интересно, а феменистки на Фишках попадаются?
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14k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
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