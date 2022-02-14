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Котаник: если бы в «Титанике» снималась кошка

Котаник: если бы в «Титанике» снималась кошка (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 10:51
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   видео   кино   леонардо ди каприо   монтаж   прикол   титаник   
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Актерский талант некоторых животных так бы и остался незамеченным, если бы не их креативные хозяева. Монтажёр добавил свою кошку в некоторые сцены из культового фильма 1997 года «Титаник» и сделал его похожим на комедию.
Любой фильм становится лучше, если добавить в него котиков.

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Метки: Юмор   видео   кино   леонардо ди каприо   монтаж   прикол   титаник   
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Александр Час назад

Котаник: если бы в «Титанике» снималась кошкаПосмотреть
Котаник: если бы в «Титанике» снималась кошка
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9k
Васильевна 10 минут назад
А еще это прикольное.
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Васильевна 15 минут назад
А мне этот нравится.
Ссылка youtu.be
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