Котаник: если бы в «Титанике» снималась кошка

185
1
1
Актерский талант некоторых животных так бы и остался незамеченным, если бы не их креативные хозяева. Монтажёр добавил свою кошку в некоторые сцены из культового фильма 1997 года «Титаник» и сделал его похожим на комедию.
Любой фильм становится лучше, если добавить в него котиков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Если бы группа Queen спела песню про Буратино
- Али Джи рекомендует: как решить проблему с беженцами
- Опасность может подстерегать на каждом шагу
- Туалет на башенном кране
- Забавный монтаж неудачных трюков людей
13
Понравилось13
Новости партнёров