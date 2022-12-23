Кот курильщик-горе в семье

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Хозяин обнаружил своего кота за странным занятием. Похоже, что питомцу не хватает каких-то витаминов.
Дожили, кот "бычки" собирает
Коту приглянулось сигаретные окурки и он решил попробовать содержимое пепельницы на вкус.
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Метки: видео животные кот неожиданно пепельница сигареты
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