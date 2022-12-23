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Сообщество Без кота и жизнь не та 1485 постов • 455 подписчиков подписаться
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Кот курильщик-горе в семье

Кот курильщик-горе в семье

Автор:
23 декабря 2022 09:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   неожиданно   пепельница   сигареты   
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Хозяин обнаружил своего кота за странным занятием. Похоже, что питомцу не хватает каких-то витаминов.

Дожили, кот "бычки" собирает

Коту приглянулось сигаретные окурки и он решил попробовать содержимое пепельницы на вкус.

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Метки: видео   животные   кот   неожиданно   пепельница   сигареты   
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1  комментарий
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Alex 52 минуты назад
У моей бабушки был козел. В смысле животное козел ) Так вот он тоже почему-то сигареты ел. Сам несколько раз давал ему.
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Alex Chebrikov

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