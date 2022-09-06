В Домодедово мужчина пошутил о бомбе в рюкзаке, и в ту же секунду лежал лицом в пол

Подвипивший 37-летний турист из Брянской области собрался было полететь в Сочи из аэропорта Домодедово. Но алкоголь и плохое чувство юмора сыграли с ним злую шутку. На вопрос полицейского "Что у вас в рюкзаке?" мужчина решил ответить остроумно, однако через пару секунд уже лежал на полу в наручниках.