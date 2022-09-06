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В Домодедово мужчина пошутил о бомбе в рюкзаке, и в ту же секунду лежал лицом в пол

В Домодедово мужчина пошутил о бомбе в рюкзаке, и в ту же секунду лежал лицом в пол

Автор:
06 сентября 2022 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аэропорт   бомба   видео   домодедово   досмотр   задержание   полиция   пошутил   турист   чувство юмора   
2475
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Страж порядка шутки не понял и ловким приемом уложил весельчака у стойки информации.

Подвипивший 37-летний турист из Брянской области собрался было полететь в Сочи из аэропорта Домодедово. Но алкоголь и плохое чувство юмора сыграли с ним злую шутку. На вопрос полицейского "Что у вас в рюкзаке?" мужчина решил ответить остроумно, однако через пару секунд уже лежал на полу в наручниках.

Даже тот факт, что сказанное о бомбе было шуткой, вины не смягчает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и, похоже, несостоявшийся турист крепко сожалеет о сказанном.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аэропорт   бомба   видео   домодедово   досмотр   задержание   полиция   пошутил   турист   чувство юмора   
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43  комментария
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7k
Лаврентий 2 часа назад
А россиянке пару лет назад в Белоруссии срок впаяли за подобную шутку.
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120
MAX 54 секунды назад
Сказочный идиот.
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32k
ACU900 Минуту назад
Уж сколько об этом писали, уж сколько об этом говорили что вообще нельзя шутить с сотрудниками безопасности, а про бомбы - тем более. Люди умные и все понимают. Но вот нет нет, а найдется один идиот который захочет на себе проверить эту истину...
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35k
Опаньки 3 минуты назад
самое интересное обрезали (((
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1k
Aleksei 11 минут назад
идиот,что сказать.
кстати сказать,у таможенников тоже с чувством юмора не очень.
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176
LetMeDown 12 минут назад
Удивляюсь людям, которые на ровном месте умеют создать себе проблему. Я летаю минимум раз в неделю, и ко мне в аэропортах на территории всей нашей необъятной никто ни разу не подходил. Если подошли, то адепт секты Петросяна однозначно дал повод.
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4k
perekrestok 12 минут назад
Надо такие примеры по ТВ крутить, чтобы юморили более адекватно. Ну а так дебил что хотел то и получил.
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2k
Bobbus 17 минут назад
Дурачок
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533
Александр Зотов Полчаса назад
контр-террористс вин.
сказочный, чё...
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234
Критерий Коши Полчаса назад
Сам пошутил, сам посмеялся (нет)
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1k
Алексей Полчаса назад
Пониженный IQ играет злую шутку с его обладателем.
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133
Чистый бес Полчаса назад
"и в ту же секунду лежал лицом в пол"
долгая такая секундочка с 40:16 до 41:40, куда делся фрагмент записи?
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21k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну хоть когда-то полиция работает как надо. А то сюсюкаются сюсюкаются, когда уже давно пора действовать. Даже если хотя бы условку нарисуют - уже будет наукой.
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2k
vasilykopkov 37 минут назад
Полицейский - красавчик, видна тренировка.
"Турист" - конечно дебил, в Израиле или в СГА вполне мог бы и пулю схлопотать...
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 39 минут назад
Полицейские молодцы !!! а шутник присесть может.
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7k
Роман 44 минуты назад
Полицейский или хорошо натренирован на ключевое слово или до видео достал его хорошо и ему только повод нужен был. ))
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365
Vladimir Tolkunov 47 минут назад
Не стоит так шутить, время не простое.
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2k
5010_BIRD 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Cepruyc 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Pill 52 минуты назад
Мозги растут из жопы.
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29
Sata33 54 минуты назад
На ровном месте себе проблем намотал ...
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