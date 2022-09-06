В Домодедово мужчина пошутил о бомбе в рюкзаке, и в ту же секунду лежал лицом в пол

Страж порядка шутки не понял и ловким приемом уложил весельчака у стойки информации.
Подвипивший 37-летний турист из Брянской области собрался было полететь в Сочи из аэропорта Домодедово. Но алкоголь и плохое чувство юмора сыграли с ним злую шутку. На вопрос полицейского "Что у вас в рюкзаке?" мужчина решил ответить остроумно, однако через пару секунд уже лежал на полу в наручниках.
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Даже тот факт, что сказанное о бомбе было шуткой, вины не смягчает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, и, похоже, несостоявшийся турист крепко сожалеет о сказанном.
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АНТИФИШКИ
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кстати сказать,у таможенников тоже с чувством юмора не очень.
сказочный, чё...
долгая такая секундочка с 40:16 до 41:40, куда делся фрагмент записи?
"Турист" - конечно дебил, в Израиле или в СГА вполне мог бы и пулю схлопотать...