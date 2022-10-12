Жестокий тест на мужественность

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Тест на мужественность, который позволяет юным членам бразильского племени стать полноправными воинами. Мальчикам необходимо засунуть руки в специальные перчатки, в которые вплетены десятки муравьев-пуль. Герой видео решил опробовать обряд на себе.
Муравьи известны своим укусами, равным по болезненности ранам от пуль. Будущий воин должен пройти этот процесс два десятка раз в течение нескольких месяцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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