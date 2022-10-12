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Жестокий тест на мужественность

Жестокий тест на мужественность

Автор:
12 октября 2022 15:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   боль   видео   муравьи   тест   
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Тест на мужественность, который позволяет юным членам бразильского племени стать полноправными воинами. Мальчикам необходимо засунуть руки в специальные перчатки, в которые вплетены десятки муравьев-пуль. Герой видео решил опробовать обряд на себе.
Муравьи известны своим укусами, равным по болезненности ранам от пуль. Будущий воин должен пройти этот процесс два десятка раз в течение нескольких месяцев.

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   боль   видео   муравьи   тест   
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10  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
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Korolev 53 минуты назад
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71k
Максим Час назад
[мат] там воин с такими перчатками надетыми танцует на 1.41 с каменным лицом.. а этот надел и сразу снял.. не воин..
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18k
anpetrof Час назад
Надо ещё для полноты ощущений вот этой осой в жопу ужалить
...
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8k
Tamdima Час назад
Хорошо, что хоть руки только суют, а не что то еще!!!
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
так появился человек муравей
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6k
Алексей 2 часа назад
Инициация.
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