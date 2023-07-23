«Никаких тебе самоваров»: в США украинец столкнулся с «максимальной технологичностью» и приятно удивился

Но забыл упомянуть, что эта «нанотехнология» есть везде.
Парень из Украины приехал в США и делает обзоры для своей аудитории. Один из них - на кофемашину. Стандартный девайс любой заправки блогер привёл как пример «максимальной технологичности» США:
Всем привет, доброй ночи, друзья, с вами я, Каляка, вот хочу вам показать...основной прикол Америки, это максимальная технологичность во всём, вот смотрите, то есть я на обычной заправке, то есть это не музей, не выставка каких-то нанотехнологий и вот стоит вот эта штуковина, она на токе полностью работает, тут вот экран такой, как на телефоне и вот нажимаем коламбия, кофе, ларге, лива рум фор крим и пошло кофе, сейчас оно пойдёт, никаких тебе на*** самоваров, никаких чайников на газовой плите, главное только английский знать.
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Что украинец первый раз в жизни кофемашину увидел.
На Украине в метро до сих пор советские автоматы для прохода в метро.
я думал что видел всякие стадии недоразвитости , но удивлен знакомством какла с кофе машиной , а если он найдет вендинговый автомат с бутерами то его думаю распид.арасит на всю америку
За ништяки западного пана.
Безмозглые селюки, которым дерьма в головы напихали как раз плюнуть.
А так как таких днем с огнем не сыщешь, они их себе придумали
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<<...и вот нажимаем коламбия, кофе, ларге, лива рум фор крим...>>
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это пздц!
Вот бы этот рогуль увидел)