«Никаких тебе самоваров»: в США украинец столкнулся с «максимальной технологичностью» и приятно удивился

Парень из Украины приехал в США и делает обзоры для своей аудитории. Один из них - на кофемашину. Стандартный девайс любой заправки блогер привёл как пример «максимальной технологичности» США:

Всем привет, доброй ночи, друзья, с вами я, Каляка, вот хочу вам показать...основной прикол Америки, это максимальная технологичность во всём, вот смотрите, то есть я на обычной заправке, то есть это не музей, не выставка каких-то нанотехнологий и вот стоит вот эта штуковина, она на токе полностью работает, тут вот экран такой, как на телефоне и вот нажимаем коламбия, кофе, ларге, лива рум фор крим и пошло кофе, сейчас оно пойдёт, никаких тебе на*** самоваров, никаких чайников на газовой плите, главное только английский знать.