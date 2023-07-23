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«Никаких тебе самоваров»: в США украинец столкнулся с «максимальной технологичностью» и приятно удивился

«Никаких тебе самоваров»: в США украинец столкнулся с «максимальной технологичностью» и приятно удивился

Автор:
23 июля 2023 20:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   США   Украина   блогер   кофемашина   нанотехнологии   обзор   
1228
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Но забыл упомянуть, что эта «нанотехнология» есть везде.

Парень из Украины приехал в США и делает обзоры для своей аудитории. Один из них - на кофемашину. Стандартный девайс любой заправки блогер привёл как пример «максимальной технологичности» США:

Всем привет, доброй ночи, друзья, с вами я, Каляка, вот хочу вам показать...основной прикол Америки, это максимальная технологичность во всём, вот смотрите, то есть я на обычной заправке, то есть это не музей, не выставка каких-то нанотехнологий и вот стоит вот эта штуковина, она на токе полностью работает, тут вот экран такой, как на телефоне и вот нажимаем коламбия, кофе, ларге, лива рум фор крим и пошло кофе, сейчас оно пойдёт, никаких тебе на*** самоваров, никаких чайников на газовой плите, главное только английский знать.

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Метки: Видео   США   Украина   блогер   кофемашина   нанотехнологии   обзор   
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31  комментарий
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32k
albedo Час назад
Что я думаю:
Что украинец первый раз в жизни кофемашину увидел.

На Украине в метро до сих пор советские автоматы для прохода в метро.
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35k
Опаньки 2 минуты назад
а он в СаШаХ что деает - зраду, перемогу или контр наступ ,?
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578
Хог 8 минут назад
рано селюков в свет выпускать, им развиваться ещё лет 20
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50k
Прораб 10 минут назад
Шайтанамана!
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63k
Александр Ломовицкий 11 минут назад
а с хрена ли эта мартышка по-русски говорит а не на суржике хрюкает ?
я думал что видел всякие стадии недоразвитости , но удивлен знакомством какла с кофе машиной , а если он найдет вендинговый автомат с бутерами то его думаю распид.арасит на всю америку
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212
mik6059 15 минут назад
А американцы стоят в сторонке и охреневают с этого дикаря
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13k
GROMOZEKA 19 минут назад
Вот так они и продались.
За ништяки западного пана.
Безмозглые селюки, которым дерьма в головы напихали как раз плюнуть.
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4k
Артур Полчаса назад
А ещё в Америке есть зажигалки, и огниво не нужно таскать с собой
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4k
Артур Полчаса назад
И это народ, который рассказывал про российских солдат, которые электрочайники без контактной подставки тырили?
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3k
Alex Полчаса назад
Да уж...
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15k
Shtoppi 47 минут назад
этот дебил по всей видимости еще недавно сено вилами переворачивал где-нить в какляцкой перди, а теперь из америки обзоры для стада делает.
----------
<<...и вот нажимаем коламбия, кофе, ларге, лива рум фор крим...>>
----------
это пздц!
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11k
Владимир 47 минут назад
Для него походу водопровод уже магия. Ведра же носить не надо с колодца. Да и в туалет бегать на улице не надо
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 47 минут назад
рагуля можно вывезти из украины но не украину из рагуля....
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15k
Majul 48 минут назад
Селюк классический. Позорище.
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33k
Юр21 53 минуты назад
Во папуас!
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12k
..: Атеист :.. 59 минут назад
Чувак открытие совершил!!))) Вот он офигеет когда авто беспилотное увидит..
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19k
Александр Час назад
У нас на шахте несколько кофейных автоматов, работают на токе.
Вот бы этот рогуль увидел)
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38k
Вепс Час назад
Отлично, ждем следующий выпуск с хлебопечкой, которая САМА печет хлеб и не нужно ни дров колоть, ни печь топить, ни тесто месить)))
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17k
Nikita Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Горожанин Час назад
Из жизни дикарей.
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42k
Франц Лефорт Час назад
"она на токе полностью работает"!!! Даже не знаю что сказать.... Просто ржу аки конь!
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August

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