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Пара оригинальным образом защитила свой дом от религиозных фанатиков

Пара оригинальным образом защитила свой дом от религиозных фанатиков

Автор:
29 августа 2022 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   коврик   прикол   религия   секта   
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Семейная пара из США нашла оригинальный способ защитить себя от визитов назойливых членов различных религиозных организаций. Для этого мужчине и женщине понадобился лишь небольшой придверный коврик, купленный забавы ради.

Магия коврика

Они разместили у двери радужный коврик с надписью: «Самое гейское место в городе». Главным преимуществом коврика, по словам владельцев, стало то, что он отлично отпугивает членов религиозных сект.

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   видео   коврик   прикол   религия   секта   
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2  комментария
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33k
Седой Час назад
Да, но тогда все геи должны туда ломится...
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4k
Babangdida Час назад
Ещё отпугивает коврик для намаза и периодическое становление в партер. Правда тогда могут нагрянуть не сектанты, а федералы.
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