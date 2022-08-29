Пара оригинальным образом защитила свой дом от религиозных фанатиков

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Семейная пара из США нашла оригинальный способ защитить себя от визитов назойливых членов различных религиозных организаций. Для этого мужчине и женщине понадобился лишь небольшой придверный коврик, купленный забавы ради.
Магия коврика
Они разместили у двери радужный коврик с надписью: «Самое гейское место в городе». Главным преимуществом коврика, по словам владельцев, стало то, что он отлично отпугивает членов религиозных сект.
Источник:
АНТИФИШКИ
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