Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом

FISHKINET
Когда решили раскрыть свой секрет, но лучше б промолчали Когда решили раскрыть свой секрет, но лучше б промолчали 25 гениев, которые победили систему, следуя правилам 25 гениев, которые победили систему, следуя правилам "Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды "Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину,... Советские таунхаусы: зачем в СССР строили малоэтажные панельки Советские таунхаусы: зачем в СССР строили малоэтажные панельки Что раньше пили под шашлык Что раньше пили под шашлык Шутить над карликами слишком низко Шутить над карликами слишком низко Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу 30 фактов, которые вас удивят 30 фактов, которые вас удивят Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках Ужасные казни Ужасные казни 23 интересных изображения для любителей науки и творчества 23 интересных изображения для любителей науки и творчества Ошеломляющая природа: «врата ада», нашествие крабов и другие удивительные явления со всего мира Ошеломляющая природа: «врата ада», нашествие крабов и другие... Ядовитая красота: растения, которые лучше лишний раз не трогать Ядовитая красота: растения, которые лучше лишний раз не трогать 20 фото любопытных штуковин, которыми поделились пользователи сети 20 фото любопытных штуковин, которыми поделились пользователи сети Фотоподборка Фотоподборка Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания Малоизвестные факты о грибах Малоизвестные факты о грибах Молодежь 20-х годов: портреты первого поколения советских девушек и юношей Молодежь 20-х годов: портреты первого поколения советских девушек... Нет времени объяснять, ешь жуков и гусениц: Джоли стала амбассадором диеты из насекомых Нет времени объяснять, ешь жуков и гусениц: Джоли стала...
Главная > Видео 
Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом

Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом

Автор:
15 июня 2022 11:05
Метки: Китай   в мире   видео   люди   повезло   пролом   рабочий   
518
1
1
Работник китайской строительной компании решил сделать перерыв и сел на детский стул неподалеку от своих коллег. Спустя несколько секунд под ним внезапно обрушился пол.
Драматичный момент из жизни китайского рабочего попал на видео. Всем бы такую реакцию!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Китай   в мире   видео   люди   повезло   пролом   рабочий   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
Misanthrop75 12 минут назад
Вот это реакция!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wertos Час назад
Слишком много китайцев на м2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ACU900 3 часа назад
У китайца хорошая реакция. Жить захочешь - еще не так раскорячишься...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576509



Другие посты автора
Популярное
Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях
Как выглядит девочка Пеппи в различных экранизациях
Ужасные казни
Ужасные казни
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Авария дня. В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека
Авария дня. В Краснодарском крае в ДТП погибли два человека
Отчим через суд потребовал с пасынка расплатиться за свое содержание
Отчим через суд потребовал с пасынка расплатиться за свое содержание
Джаз - это очень красиво
Джаз - это очень красиво
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#забавно#подборка#кино#фильм#сарказм#актеры#автомобили#автомир
#Юмор#интересно#история#картинки#Разное#дтп#фотографии#страна#новости#Ynews
#прикол#факты#животные#СССР#в мире#Приколы#Россия#аварии#сатира#Спорт
Джаз - это очень красиво Джаз - это очень красиво Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами Сказочное везение мужчины Сказочное везение мужчины Автобус, который смог Автобус, который смог Дворник не позволил мужчине похитить девочку Дворник не позволил мужчине похитить девочку

На что жалуетесь?

Вернуться