Повезло: рабочий чудом не провалился в пролом

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Работник китайской строительной компании решил сделать перерыв и сел на детский стул неподалеку от своих коллег. Спустя несколько секунд под ним внезапно обрушился пол.
Драматичный момент из жизни китайского рабочего попал на видео. Всем бы такую реакцию!
Источник:
АНТИФИШКИ
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