Как выглядит профессиональное выгорание⁠⁠ в мире петухов

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Выведенные в Турции денизлийские петухи могут похвастаться впечатляющим протяженным пением. Пернатый герой решил продемонстрировать своими вокальные навыки, но слишком увлёкся.
Перестарался
Тот самый момент, когда только вернулся на работу из отпуска и сразу же выгорел.
Источник:
АНТИФИШКИ
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