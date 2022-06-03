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Как выглядит профессиональное выгорание⁠⁠ в мире петухов

Как выглядит профессиональное выгорание⁠⁠ в мире петухов

Автор:
03 июня 2022 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   в мире   видео   животные   петух   прикол   птицы   
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Выведенные в Турции денизлийские петухи могут похвастаться впечатляющим протяженным пением. Пернатый герой решил продемонстрировать своими вокальные навыки, но слишком увлёкся.

Перестарался

Тот самый момент, когда только вернулся на работу из отпуска и сразу же выгорел.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   видео   животные   петух   прикол   птицы   
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1  комментарий
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АРОН 2 часа назад
А у людей по другому разве?
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Mr.Adamson

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