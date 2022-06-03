Как выглядит профессиональное выгорание⁠⁠ в мире петухов

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

Заводной попугай пошёл в разнос

Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу

Всегда найдется друг, который всё испортит

Дятел Вуди из мультика в реальной жизни

Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой