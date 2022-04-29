Медведь пытается добраться до птичьей кормушки

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Жители США подвесили кормушку для птиц недалеко от дома и стали ждать появления пернатых. Однако о кормушке узнал кое-кто покрупнее.
Голодный медведь залез на дерево и решил полакомиться оставленной для птиц едой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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