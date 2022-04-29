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Медведь пытается добраться до птичьей кормушки

Медведь пытается добраться до птичьей кормушки

Автор:
29 апреля 2022 10:05
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересное   кормушка   медведь   прикол   птицы   
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Жители США подвесили кормушку для птиц недалеко от дома и стали ждать появления пернатых. Однако о кормушке узнал кое-кто покрупнее.
Голодный медведь залез на дерево и решил полакомиться оставленной для птиц едой.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   интересное   кормушка   медведь   прикол   птицы   
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1  комментарий
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Сергей 16 минут назад
Белочка переросток.
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