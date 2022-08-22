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Житель Севастополя бросил мусор мимо урны и огрёб от дворника

Житель Севастополя бросил мусор мимо урны и огрёб от дворника

Автор:
22 августа 2022 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Севастополь   видео   драка   интересное   мусор   ссора   фото   чистый город   
838
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В Севастополе дворники убирали улицу и чистили мусорный бак, выполняя свои обязанность. Проходящий мимо мужчина бросил мусор мимо бака и не потрудился поднять. Тут же на него набросился дворник, который только что эту улицу убирал.

Прохожий в Севастополе снял на видео конфликт между прохожим и дворником. Как оказалось, мужчина бросил мусор мимо мусорного бака и не потрудился его поднять. Заметив это, дворник набросился на него.

У мужчины в руках была палка, а дворник совершил неудачный пинок, после которого оказался на асфальте (на чистом). В итоге в драку вмешались коллеги дворника и успокоили блюстителя чистоты.

Источник:

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Метки: Севастополь   видео   драка   интересное   мусор   ссора   фото   чистый город   
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9  комментариев
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933
Alex 2 часа назад
Свинья.
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−17
HalloFreeSpace 19 минут назад
Очень полезная инициатива ))
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1k
naf-naf 22 минуты назад
"Огреб от дворника" как то громко сказано
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26k
Киры4 Час назад
А что именно огрёб житель?
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305
Максим Макашев Час назад
"Житель Севастополя бросил мусор мимо урны..."
АФФТАР! СМЕНИ заголовок, ибо уважающий и себя и город Севастополец ( не путать с севастопольцем) не бросит мусор МИМО урны, а если промахнётся, то вернётся назад и выбросит мусор в урну. На видео - типичный "турист-понаех".
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322
Бобр Максим Макашев Час назад
Не факт что турист, если у него есть сумка или рюкзак. Я например много езжу по городам. И курю много сигареты, так я даже бычок не бросаю на тротуар, а ищу урну. Если не нахожу, то у меня в машине есть пепельница с плотной крышкой. Почему в машине есть пепельница... так я курю за рулем авто, и что бы не бросать на обочину, вожу вот такую пепельницу. И так же, как этот дворник, могу попросить человека поднять мусор если он бросил мимо или в неположенном месте. Поверьте все извиняются и исправляют содеянное. всем отличной недели.
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25
Андрей Л Максим Макашев Час назад
Вы оба правы, там же сейчас 50% понаех, если не больше.
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