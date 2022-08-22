Житель Севастополя бросил мусор мимо урны и огрёб от дворника

В Севастополе дворники убирали улицу и чистили мусорный бак, выполняя свои обязанность. Проходящий мимо мужчина бросил мусор мимо бака и не потрудился поднять. Тут же на него набросился дворник, который только что эту улицу убирал.
Прохожий в Севастополе снял на видео конфликт между прохожим и дворником. Как оказалось, мужчина бросил мусор мимо мусорного бака и не потрудился его поднять. Заметив это, дворник набросился на него.
У мужчины в руках была палка, а дворник совершил неудачный пинок, после которого оказался на асфальте (на чистом). В итоге в драку вмешались коллеги дворника и успокоили блюстителя чистоты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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АФФТАР! СМЕНИ заголовок, ибо уважающий и себя и город Севастополец ( не путать с севастопольцем) не бросит мусор МИМО урны, а если промахнётся, то вернётся назад и выбросит мусор в урну. На видео - типичный "турист-понаех".