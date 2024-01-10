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Рыбалка выходит на новый уровень

Рыбалка выходит на новый уровень

Автор:
10 января 2024 10:13
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   США   Технология   в мире   рыба   рыбалка   улов   
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В США рыбаки сидят в комфортном трейлере, наблюдая в телевизор за поведением рыбы. Даже электрический камин есть, чтобы клиенты ничего не отморозили.

Покажи бате, пусть поворчит про потерянное поколение)

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Метки: Видео   США   Технология   в мире   рыба   рыбалка   улов   
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6  комментариев
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1k
София 2 часа назад
Тогда уж лучше так.
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325
cmacy 17 минут назад
Эти типы недостойны называться рыбаками.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 52 минуты назад
Это видеоигра, а не рыбалка
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8k
Влад Час назад
вот был я на рыбалке. мороз -25.
солнце, снег и тишина. голубое небо. нет никого рядом.
полный релакс и спокойстви.е бонус пару рыбок-радость
то что у этих типа рыбаков-к рыбалке не имеет отношения-это нечто другое. ну как по делам на ванне с моторчиком ездить.
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870
Шурман 2 часа назад
Это не рыбалка это куета . Вот позавчера нормально посидел в -24 :) главное ни чего не отморозил кроме кончиков пальцев .
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3k
дед Сергей 2 часа назад
это не рыбалка!
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