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В США рыбаки сидят в комфортном трейлере, наблюдая в телевизор за поведением рыбы. Даже электрический камин есть, чтобы клиенты ничего не отморозили.
Покажи бате, пусть поворчит про потерянное поколение)
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солнце, снег и тишина. голубое небо. нет никого рядом.
полный релакс и спокойстви.е бонус пару рыбок-радость
то что у этих типа рыбаков-к рыбалке не имеет отношения-это нечто другое. ну как по делам на ванне с моторчиком ездить.