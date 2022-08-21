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Глухарь

Глухарь

Автор:
21 августа 2022 20:20
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   дикие звери   животные   звери   
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Глухари — типичные и едва ли не самые крупные представители семейства куриных. Их пальцы вооружены сильными тупыми когтями с желобками на нижней поверхности, с помощью которых птицы разгребают землю и добывают излюбленные лакомства.
Для полного благоденствия глухарю требуется весьма разнообразная среда обитания. Поскольку живет он оседло, его домашний участок должен быть «со всеми удобствами». Чаше всего птица селится в смешанных лесах со старым древостоем и хвойным молодняком. На участке непременно должны быть заросли густых трав для устройства гнезда, открытый пятачок мелкого песка для «купаний» и обширные заросли лесных ягод, особенно черники, которую глухарь просто обожает. Иногда осенью (до первого снега) глухари собираются на осенние токовища, которые, однако, обходятся без турнирных поединков и происходят за пределами традиционных мест токования.
Случается, что к токующим глухарям присоединяются тетерева, причем некоторые из них даже спариваются с глухарихами. Результатом такого скрещивания становятся птенцы-гибриды с очень задиристым нравом, но неспособные давать потомство.
Случается, что к токующим глухарям присоединяются тетерева, причем некоторые из них даже спариваются с глухарихами. Результатом такого скрещивания становятся птенцы-гибриды с очень задиристым нравом, но неспособные давать потомство.
Самцы и самки живут уединенно и встречаются только в брачный сезон. Не умея хорошо летать, глухарь обходит свой домашний участок быстрыми семенящими шажками или бегом.
С земли он взлетает тяжело, громко хлопая крыльями; полет низкий, почти прямой и непродолжительный. Впрочем, глухарю не составляет труда взлететь на толстую ветку перед началом токования или устроиться на ночевку в кроне высокого дерева. Как и все представители отряда куриных, глухарь не купается в воде, а от паразитов избавляется, принимая ванны в сухом и теплом песке. Рацион глухарей весьма разнообразен. Весной они охотно поедают молодые почки, кедровую и еловую хвою, цветки и соцветия лиственных деревьев и колосья злаков. Летом птичье меню пополняется ягодами и плодами, а с приходом осени — буковыми листьями.
В зимнюю пору диета глухаря не радует особым богатством: древесные почки, сосновая и еловая хвоя. Достаточно твердый по консистенции корм предварительно размягчается в зобе, после чего поступает в мускульный желудок, где измельчается гастролитами (мелкими камешками, выполняющими функции жерновов). Далее перетертая пища поступает в железистый желудок, где и происходит ее переваривание. Глухари начинают токовать в конце марта, а порой и феврале, когда весь лес еще укрыт снегом. У глухарей ярко выражен половой диморфизм. Если в наряде самца красиво сочетаются серовато-сизые и черные тона со струйчатым рисунком, то скромные самки довольствуются охристо-бурой гаммой, и только брюшко у них светло-рыжее с темными полосами. Впрочем, пестрое оперение служит им отличным камуфляжем.

Источник:

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Метки: дикие животные   дикие звери   животные   звери   
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Борис Карабанов 2 часа назад
Межняк.
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Елена

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