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Дрон спас утопающего на пляже в Анапе

Дрон спас утопающего на пляже в Анапе

Автор:
17 августа 2022 16:10
Сообщество : Жить в России
Метки: анапа   дрон   пляж   происшествие   спасатели   утопающий   
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У отдыхающего свело ногу, когда он заплыл за буйки. Мужчина стал звать на помощь. Инцидент случился на Центральном пляже.

Крики услышали спасатели и направили к нему беспилотник, который сбросил утопающему спасательный жилет, тем самым выиграв драгоценное время до прибытия помощи.

Пока катер со спасателями шел до места происшествия, дрон висел в создухе, служа ориентиром.

В Анапе это уже второй случай спасения на воде с помощью коптера. На курорте их стали использовать с прошлого года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: анапа   дрон   пляж   происшествие   спасатели   утопающий   
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4  комментария
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3k
CHYCMYMPUK 3 часа назад
Будущее стремительно наступает...
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81
Бухаю по пятницам 2 минуты назад
А какого хрена он полез так далеко от берега? Есть золотое правило. Не тонет только тот, кто не умеет плавать. Однако, это не относится к детям.
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10k
Hunson Abadeer 59 минут назад
польза от дронов!!! Рядом столько лодок что всех пох на него?)))
p.s. не учили его - ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!)
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11k
P.F. 2 часа назад
Молодцы, в тренде! Идут в ногу со временем.))
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KlyaksaZ

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