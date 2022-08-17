Дрон спас утопающего на пляже в Анапе

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У отдыхающего свело ногу, когда он заплыл за буйки. Мужчина стал звать на помощь. Инцидент случился на Центральном пляже.
Крики услышали спасатели и направили к нему беспилотник, который сбросил утопающему спасательный жилет, тем самым выиграв драгоценное время до прибытия помощи.
Пока катер со спасателями шел до места происшествия, дрон висел в создухе, служа ориентиром.
В Анапе это уже второй случай спасения на воде с помощью коптера. На курорте их стали использовать с прошлого года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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p.s. не учили его - ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!)