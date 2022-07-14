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Красивый и захватывающий розыгрыш в пляжном волейболе

Красивый и захватывающий розыгрыш в пляжном волейболе

Автор:
14 июля 2022 10:21
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   волейбол   девушки   пляж   пляжный волейбол   
1339
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Розыгрыш, который держит в напряжении до последней секунды. Вот это воля к победе!

Волейбольные страсти

Всегда приятно посмотреть на работу профессионалов.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   волейбол   девушки   пляж   пляжный волейбол   
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8  комментариев
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57k
Александр Час назад
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aleksei 7 минут назад
Команда слева подленькая, все время пытались скинуть, вместо атаки, за это и поплатились
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3k
Vlamir 24 минуты назад
Деваху с задней линии достали так. что она решила поставить точку сама!
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335
Leon Rom 42 минуты назад
отличный ролик, спасибо!
Девчёнки справа были чуть слабее, но благодаря самоотверженности - победили!
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14k
Сергей 51 минуту назад
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