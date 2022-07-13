Недовольные морские львы разогнали любителей пляжного отдыха

114
1
1
В районе Ла-Холья (Сан-Диего, штат Калифорния, США) морские львы устали от компании людей и попытались прогнать отдыхающих с пляжа.
Однако усилий животных оказалось недостаточно и разогнать удалось лишь небольшое скопление людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике
- Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд
- Немецкая овчарка рассмешила хозяйку, когда залезла в переноску для щенка
- Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя
- Позитив дня: cобака и её маленькая хозяйка наслаждаются прыжками на батуте
Метки: США Юмор видео животные морские львы отдыхающие пляж туристы
Новости партнёров