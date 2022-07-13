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Недовольные морские львы разогнали любителей пляжного отдыха

Недовольные морские львы разогнали любителей пляжного отдыха

Автор:
13 июля 2022 10:29
Сообщество : Животные
Метки: США   Юмор   видео   животные   морские львы   отдыхающие   пляж   туристы   
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В районе Ла-Холья (Сан-Диего, штат Калифорния, США) морские львы устали от компании людей и попытались прогнать отдыхающих с пляжа.
Однако усилий животных оказалось недостаточно и разогнать удалось лишь небольшое скопление людей.

Источник:

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Метки: США   Юмор   видео   животные   морские львы   отдыхающие   пляж   туристы   
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Борис Карабанов 52 минуты назад
Брачный сезон.
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