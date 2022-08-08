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Неудачная попытка девочки потушить капусту

Неудачная попытка девочки потушить капусту

Автор:
08 августа 2022 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   девочка   капуста   прикол   родители   тушение   
1524
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Родители попросили дочь потушить капусту. Девочка частично выполнила просьбу, однако так и не поняла, почему родные над ней смеются.
Как научили, так и потушила.

Источник:

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Метки: Реакция   девочка   капуста   прикол   родители   тушение   
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22  комментария
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4k
Copycat 45 минут назад
Технически ребенок сделал все как сказали) а сказали ему без конкретики очевидно

а как гласит народная мудрость "без нормального ТЗ (тех. задания) - результат будет ХЗ
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58k
Александр 15 секунд назад
Я бы в детстве сделал так
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592
комнатный сибиряк 7 минут назад
Вот примерно так же отреагировала дочка одних знакомых: мы сдирали обои , вся комната в обойных лоскутах, ей говорят убери чтоб ходить можно было, там хоть лопатой выгребай, а девушка 18ти лет , хватается за пылесос
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8k
Mowgley Z ⚔ 9 минут назад
Девчушку жалко.
Ребенок старался, потушил капусту, а вместо спасибо ржание.
Дебилы родители, посмотрите в ее глаза.
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18k
ЦСКА 9 минут назад
В юности мама с сестрой, дали приятелю денег и отправили за картошкой....Пришел через день, в жопу пьяный, с пакетом чипсов....На вопрос "где картошка паразит", молча протянул пакет и проследовал в свои апартаменты....
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2k
Александр 15 минут назад
Что-то взрослые неадекваты какие-то, имхо. Если б девочка смеялась так же как и они, то было бы весело и смешно, а тут...
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17k
scorpick 16 минут назад
Копуста горела что-ли, что её понадобилось тушить? (В этом месте надо смеяться)
Тупой пост. Тупой автор видео, который это выложил. Тупой автор поста, который это опубликовал здесь. Гребаные тупые тиктокеры. Нахрен я вообще сюда зашёл
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13k
Majul 18 минут назад
Нельзя так ржать над ребенком. Она старалась. Да, не хватило знаний или понимания. Но это вовсе не значит, что нужно открыто над ней смеяться, и уж тем более не нужно снимать и выкладывать на всеобщее обозрение. Так только негатив и отрицание от ребенка получат.
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1k
Витя Есенин 20 минут назад
Кристина в растерянности. Сказали потушить капусту - потушила.
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11k
Александр Полчаса назад
Чтобы приготовить суп с фрикадельками, первым делом нужно почистить пельмени от кожуры)
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14k
Patmaz Полчаса назад
Родаки смеются, в первую очередь над собой, потому, что они не научили ребёнка, как правильно нужно сделать.
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3k
SandMANn 38 минут назад
Так, не понял: потушить капусту?
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1k
RaiJu 39 минут назад
Бедный ребенок, она старалась
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2k
Трям 41 минуту назад
Какой глупый ребенок! Я с раннего возраста знал, что тушить надо огнетушителем!
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1k
Axel 48 минут назад
Молодец девчонка. Так сохраняются витамины и оригинальй вкус)
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59k
doker 53 минуты назад
Интересный рецепт - возьму на заметку.

А родители Кристины - редкие "редиски".
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8k
Б.Касторский 53 минуты назад
Не понять мне родителей, которые выкладывают подобные ролики. Вот в чем смысл? Дико смешно? Нет. Показать глупость подростка? Да как-то все равно.
Правда и любителей распространить уже поднадоевший баян не особо понимаю.
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32k
ACU900 55 минут назад
Звонок в пожарку:
- Алло, а вы кто?
- Пожарные...
- О, а пожарьте мне мясо.
- Мы не жарим, мы тушим!
- Ну тогда потушите!
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