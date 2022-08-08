Неудачная попытка девочки потушить капусту

1524
1
1
Родители попросили дочь потушить капусту. Девочка частично выполнила просьбу, однако так и не поняла, почему родные над ней смеются.
Как научили, так и потушила.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Семейное счастье: неудачная попытка родителей распаковать подарок дочери
- Забавная реакция младшей сестры на фильтр в приложении
- Девочка не узнала отца без бороды
- Реакция девочки на падение в лужу
- Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку
Новости партнёров
а как гласит народная мудрость "без нормального ТЗ (тех. задания) - результат будет ХЗ
Ребенок старался, потушил капусту, а вместо спасибо ржание.
Дебилы родители, посмотрите в ее глаза.
Тупой пост. Тупой автор видео, который это выложил. Тупой автор поста, который это опубликовал здесь. Гребаные тупые тиктокеры. Нахрен я вообще сюда зашёл
только тоннель, никакой смекалки как воспитывали раньше.
А родители Кристины - редкие "редиски".
Правда и любителей распространить уже поднадоевший баян не особо понимаю.
это как сказать ребенку который не разу не варил рис (но при этом знает что такое варить и что такое рис), отварить рису - ну он и возьмет просто зальет не промытый рис водой и будет его варить как умеет
- Алло, а вы кто?
- Пожарные...
- О, а пожарьте мне мясо.
- Мы не жарим, мы тушим!
- Ну тогда потушите!
- Но мы не вызывали полицию. Мы вызывали проституток!
- Нас вызвали ваши соседи!
- Ну вот пусть они вас и е*ут!
- Э-э-э, здравствуйте! Пожарные?
- Да, да, слушает дежурный!
- Да тут менты с врачами со скорой дерутся, а я что-то и хрен
знает куда звонить то теперь?