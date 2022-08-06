Мусорка против уличного бойца

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Если мозг маленький, то уже ничего не поможет...
Короткое, но очень поучительное видео о том, что поймать леща можно даже от мусорного ведра, если вести себя как полный неадекват. Главное условие - взять разбег побольше.
Мгновенная карма в действии!
Источник:
АНТИФИШКИ
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