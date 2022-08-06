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Мусорка против уличного бойца

Мусорка против уличного бойца

Автор:
06 августа 2022 16:41
Сообщество : Юмор
Метки: видео   карма   мусорка   удар   уличный боец   эпично   эпичное   
1218
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Если мозг маленький, то уже ничего не поможет...

Короткое, но очень поучительное видео о том, что поймать леща можно даже от мусорного ведра, если вести себя как полный неадекват. Главное условие - взять разбег побольше.

Мгновенная карма в действии!

Источник:

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Метки: видео   карма   мусорка   удар   уличный боец   эпично   эпичное   
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10  комментариев
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39k
kalinser 2 часа назад
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Яков Час назад
Сколько ж лет этому дураку?
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100
User_1678028 Час назад
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3k
SandMANn Час назад
Нехило так примочила – аж я инстинктивно прищурился, но приятно. Похоже "умнику" повезло, что ответка прилетела не по лбу и носу – типа будет ещё чем запомнить. Придурок тук-тукнутый!
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
боян
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348
Карл ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
бАян!
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13k
Kristian Час назад
Даже мусорки против [мат], обратите внимание на движения этого глиномеса.
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6k
Shtoppi 2 часа назад
Идиот, больше и сказать нечего.
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861
Alex 2 часа назад
Дебил 80-го уровня
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