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А на что ты готов ради своей мечты?

А на что ты готов ради своей мечты?

Автор:
14 мая 2024 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Мерседес   Юмор   аввто   брови   забаввно   троллинг   
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Девушка взяла Mercedes в кредит и пошла таксовать, чтобы заработать на курсы по бровям.

Она не ищет легких путей.

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Метки: Видео   Мерседес   Юмор   аввто   брови   забаввно   троллинг   
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32  комментария
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хорошая история, жалко, что пи.з.дёжь.
Если обратить внимание, то на видео она то в Мерседесе, то в Бмв, салоны разные.
На 0:24 смотрите внимательно, ручка АКПП от бэхи да и торпеда другая.
Далее, судя по её губищам, сделанному носу, филлерам, у неё на это есть бабло, а на курсы бровей нет?
Стандаратный заход инстасоски, для контента
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 14 секунд назад
Ну да ну да...

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10k
Павел 9 минут назад
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19k
Михаил Гривин 21 минуту назад
Ну обучение по бровям ей реально нужно, а то так и будет без бровей, но с губищами. Кстати, тут вот камрады пишут, что, дескать, на брови денег нету, а на губищи есть... Но губищи сделать гораздо дешевле!
Ссылка www.youtube.com
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50
Wadim 21 минуту назад
Отличая попытка, Яндекс, но нет...
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Киздёж конкретный, от и до - лайкодрочерство..
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20k
banzai7 41 минуту назад
А могла бы проституткой стать...
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50
Wadim 45 минут назад
Отличая попытка, Янекс, но нет...
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50k
Максим Т. 47 минут назад
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1k
Андрей Граф 50 минут назад
страшная дура
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366
Александр Чирков 56 минут назад
странная логика, взять кредит на мерседес (более 3 лямов) или взять кредит на курсы (от 15 косарей). Это как армянский комсомол, сначала создать проблемы, потом их решить, а затем праздновать, что проблемы решились,
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2k
Александр Шевченко 57 минут назад
Тяжело ей бабки даются , раз всю зиму зарабатывала на курсы ...
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1k
Уходим отсюда 59 минут назад
Интересно сколько ещё лет должно пройти, чтоб они поняли, эти губошлёпы выглядят максимально убого, или там уже всё?
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12k
Дмитрий Час назад
Я извиняюсь! На губы она тоже в такси заработала? Или до? Или совместила?
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1k
Дмитрий Час назад
Я прошу прощения, а что у нас с @балом? Речь точно про водителя такси?
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45k
Aleks Час назад
И примерно на втором клиенте она поняла, что проще монетизировать свои полости... И сразу стала успешной
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11k
Garpia121 Час назад
"Обучение по бровям" еще и много денег стоит? Вы серьёзно? Чтобы нарисовать на роже эти шпалы, надо долго учиться?
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4k
просто Дмитрий Час назад
Ссылка youtu.be
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Да да мы все верим про кредит и брови , обычная соска с инстасрака.
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13k
Том Сойер Час назад
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778
DuckTales 2 часа назад
Странный путь, а нельзя было кредит сразу на обучение взять и не работать в такси ?
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IsTOPnik
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