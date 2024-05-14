А на что ты готов ради своей мечты?

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Девушка взяла Mercedes в кредит и пошла таксовать, чтобы заработать на курсы по бровям.
Она не ищет легких путей.
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Если обратить внимание, то на видео она то в Мерседесе, то в Бмв, салоны разные.
На 0:24 смотрите внимательно, ручка АКПП от бэхи да и торпеда другая.
Далее, судя по её губищам, сделанному носу, филлерам, у неё на это есть бабло, а на курсы бровей нет?
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