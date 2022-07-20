Бесстрашная собака прогнала надоедливого медведя с крыльца дома в Нью-Гэмпшире

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Пес по кличке Тор получил высокую оценку за свою храбрость после того, как отпугнул медведя, приблизившегося к его дому в Норт-Хаверхилле, штат Нью-Гэмпшир.
Голодный лесной зверь, проникший в начале июля на территорию частного владения, был встречен четвероногим сторожем, который на протяжении нескольких минут методично облаивал незваного гостя.
Медведь, встретившись с агрессивно настроенным домашним питомцем, не стал входить в открытое противостояние и некоторое время игнорировал пса.
Автор видео, написал в комментарии, что четвероногий сторож защищал домашних животных и птиц от лесного хищника, который вынужден был покинуть негостеприимное место и удалиться в лес на поиски более лёгкой добычи.
Автор видео, написал в комментарии, что четвероногий сторож защищал домашних животных и птиц от лесного хищника, который вынужден был покинуть негостеприимное место и удалиться в лес на поиски более лёгкой добычи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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