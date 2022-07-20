Бесстрашная собака прогнала надоедливого медведя с крыльца дома в Нью-Гэмпшире

Медведь, встретившись с агрессивно настроенным домашним питомцем, не стал входить в открытое противостояние и некоторое время игнорировал пса. Автор видео, написал в комментарии, что четвероногий сторож защищал домашних животных и птиц от лесного хищника, который вынужден был покинуть негостеприимное место и удалиться в лес на поиски более лёгкой добычи.

2022-07-20T07:53:39+03:00