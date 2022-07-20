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Бесстрашная собака прогнала надоедливого медведя с крыльца дома в Нью-Гэмпшире

Бесстрашная собака прогнала надоедливого медведя с крыльца дома в Нью-Гэмпшире

Автор:
20 июля 2022 07:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   гризли   животные   медведь   охрана   тсобака   
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Пес по кличке Тор получил высокую оценку за свою храбрость после того, как отпугнул медведя, приблизившегося к его дому в Норт-Хаверхилле, штат Нью-Гэмпшир.

Источник:

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Метки: видео   гризли   животные   медведь   охрана   тсобака   
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3  комментария
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Григорий 4 часа назад
да видно же что договорняк, пёс вон хвостом повиливает, медведь в доле
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