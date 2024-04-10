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Почти бесконечная картина

Почти бесконечная картина

Автор:
10 апреля 2024 07:41
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   зум   интересно   искусство   картина   приближение   
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Художник Джесси Мартин показал картину, где несколько масштабных изображений плавно перетекают друг в друга. На работу у парня ушло 64 часа.

История, которая, кажется, никогда не закончится.

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Метки: Видео   зум   интересно   искусство   картина   приближение   
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2  комментария
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Старикашка Z Час назад
Ничего не имею против этой картины, но 64 часа -- это всего лишь 8 рабочих дней -- пустяк, по сравнению с настоящими художниками, у которых иногда уходят годы на создание шедевров...
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Polotenchick 45 минут назад
Красиво, но, однако, идея совсем не новая.
Работа 2004 года, проект Nikolaus Baumgarten.
https://zoomquilt.org/https://zoomquilt.org/
А вот работа 2007 года.
https://zoomquilt2.com/https://zoomquilt2.com/
А вот живые обои для Android (у меня очень давно стоят).
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zoomquilt.zoomapp&pcampaignid=web_sharehttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.zoomquilt.zoomapp&pcampaignid=web_share
А вот статья на Хабре по созданию подобных изображений.
https://habr.com/ru/articles/190786/https://habr.com/ru/articles/190786/
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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