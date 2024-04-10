Почти бесконечная картина

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Художник Джесси Мартин показал картину, где несколько масштабных изображений плавно перетекают друг в друга. На работу у парня ушло 64 часа.
История, которая, кажется, никогда не закончится.
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Работа 2004 года, проект Nikolaus Baumgarten.
https://zoomquilt.org/https://zoomquilt.org/
А вот работа 2007 года.
https://zoomquilt2.com/https://zoomquilt2.com/
А вот живые обои для Android (у меня очень давно стоят).
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zoomquilt.zoomapp&pcampaignid=web_sharehttps://play.google.com/store/apps/details?id=org.zoomquilt.zoomapp&pcampaignid=web_share
А вот статья на Хабре по созданию подобных изображений.
https://habr.com/ru/articles/190786/https://habr.com/ru/articles/190786/