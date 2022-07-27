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Будущее спортивных трансляций: футбол от первого лица

Будущее спортивных трансляций: футбол от первого лица

Автор:
27 июля 2022 07:37
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   матч   телетрансляция   технологии   трансляция   футбол   
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Недавно «Милан» обыграл «Кельн» со счетом 2:1 в предсезонном товарищеском матче. Игра была хорошей, и я полагаю, что оба тренера сделали важные выводы, но что действительно поразило людей, так это абсурдное количество технологий, использованных во время трансляции.

Источник:

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Метки: Спорт   видео   матч   телетрансляция   технологии   трансляция   футбол   
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7  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
В будущем можно будет управлять игроками сидя на стадионе или дома
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
когда зубы вылетают от бутца тоже будет фиксироваться
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24k
Михаил Сметанкин 10 минут назад
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3
Igor 21 минуту назад
Интересно, а как он матюки игроков заглушают в этом случае?
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616
Гиви Полчаса назад
Прикольно.
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3k
GROMOZEKA Час назад
Футбол, как и любую командную игру, интересно смотреть с позиционной точки зрения.
А это фигня.
Вы бы еще в мяч камер понатыкали
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26k
Ваня 2 часа назад
ну так себе пока еще... один минус не видно картины целиком...
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