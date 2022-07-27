Будущее спортивных трансляций: футбол от первого лица

Недавно «Милан» обыграл «Кельн» со счетом 2:1 в предсезонном товарищеском матче. Игра была хорошей, и я полагаю, что оба тренера сделали важные выводы, но что действительно поразило людей, так это абсурдное количество технологий, использованных во время трансляции.

0 Матч был объявлен «Инновационной игрой» из-за всех гаджетов, используемых на поле, включая уникальные подошвы, используемые для отслеживания движений игроков, некоторых мячей с микрофоном и — впервые — нательные камеры, прикрепленные к двум звездам Кельна и судьям.