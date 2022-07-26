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Анатолий Вассерман — паук, летает с гусями и машет кулаками: депутат Госдумы снялся в психоделической рекламе

Анатолий Вассерман — паук, летает с гусями и машет кулаками: депутат Госдумы снялся в психоделической рекламе

Автор:
26 июля 2022 21:58
Сообщество : Юмор
Метки: Rutube   Юмор   вассерман   онотоле   пауки   психодел   странное   утки   
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Онотоле отличился участием в рекламе RuTube


Анатолий Вассерман с детства известен почти что каждому. Многих он удивлял выступлениями на «Своей игре» и тем, как можно знать так много.

Сейчас депутат уже давно не играет в телеигры, а сидит в Госдуме и выпускает законопроекты. Однако он всё равно остаётся медийной личностью.

В этот раз Онотоле, как его ещё называют в Интернете, отличился участием в рекламе RuTube.

Российский аналог западной видеоплатформы сейчас стремительно раскручивается, в том числе благодаря скандальным роликам: то в рекламе убивают нарисованную блогершу, то её снова убивают, а теперь такая психоделика.

Сам Вассерман психоделичен только на заставке, снялся он ещё и в сериале. В выпуске этого самого сериала он объяснял пользователям, какие на площадке есть фичи и как вообще ей пользоваться.

Журналистам знаменитый знаток сказал, что о том, что там вообще получилось в результате, он не знает, да и его не особо волнует, что там нафантазировали.


Он признался, что любит немного «поактёрствовать», так как в повседневной жизни ему это не требуется.

Пользователи при этом разделились на два лагеря: кто-то считает креатив удачным, а кто-то — неуместным.

«Ну и зачем так снимать!? Молодёжь смотреть это не будет, а ведь видно, что ориентировались на молодёжь!»

«А по-моему, забавно»

А вам как?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Rutube   Юмор   вассерман   онотоле   пауки   психодел   странное   утки   
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1  комментарий
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Konstantin 8 минут назад
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