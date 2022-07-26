Анатолий Вассерман — паук, летает с гусями и машет кулаками: депутат Госдумы снялся в психоделической рекламе

Анатолий Вассерман с детства известен почти что каждому. Многих он удивлял выступлениями на «Своей игре» и тем, как можно знать так много.



Сейчас депутат уже давно не играет в телеигры, а сидит в Госдуме и выпускает законопроекты. Однако он всё равно остаётся медийной личностью.



В этот раз Онотоле, как его ещё называют в Интернете, отличился участием в рекламе RuTube.

Российский аналог западной видеоплатформы сейчас стремительно раскручивается, в том числе благодаря скандальным роликам: то в рекламе убивают нарисованную блогершу, то её снова убивают, а теперь такая психоделика.



Сам Вассерман психоделичен только на заставке, снялся он ещё и в сериале. В выпуске этого самого сериала он объяснял пользователям, какие на площадке есть фичи и как вообще ей пользоваться.

Журналистам знаменитый знаток сказал, что о том, что там вообще получилось в результате, он не знает, да и его не особо волнует, что там нафантазировали.