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Собаку отпустили с поводка, и он обезумел от радости

Собаку отпустили с поводка, и он обезумел от радости

Автор:
24 июля 2022 09:43
Сообщество : Животные
Метки: Радость   видео   животные   милота   поводок   собака   фото   
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Собаки обожают гулять, даже на поводке, но, если хозяева разрешают им бегать без этой ограничивающей свободное передвижение штуки, они буквально сходят с ума от счастья.

И как только у него голова не закружилась от такого активного забега?

Источник:

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Метки: Радость   видео   животные   милота   поводок   собака   фото   
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5  комментариев
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6k
Али Ди Час назад
Иххаааа!
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2k
Григорий 11 минут назад
и я свободен вновь!
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4k
мемфрид 13 минут назад
Беда всех Расселлов)
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21k
СергейПименов 19 минут назад
А как его поймать обратно?
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