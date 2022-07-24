Собаку отпустили с поводка, и он обезумел от радости

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Доберман обещал стать хорошим охранником, но что-то пошло не так

Озорной пёс прервал футбольный матч женских сборных Чили и Венесуэлы

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