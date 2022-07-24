Собаку отпустили с поводка, и он обезумел от радости

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Собаки обожают гулять, даже на поводке, но, если хозяева разрешают им бегать без этой ограничивающей свободное передвижение штуки, они буквально сходят с ума от счастья.
И как только у него голова не закружилась от такого активного забега?
Источник:
АНТИФИШКИ
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